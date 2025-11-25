अपने पीछे खामोशी छोड़ गए…अमिताभ बच्चन ने ऐसे किया अपने वीरू धर्मेंद्र को याद, बोले-खालीपन नहीं भरेगा

संक्षेप: बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के निधन पर उनके सबसे खास अमिताभ बच्चन ने उन्हें याद किया है। एक्टर ने धर्मेंद्र के नाम ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने एक ऐसी गूंज की बात की है जो बर्दाश से बाहर है। उन्हें खालीपन महसूस हो रहा है।

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के निधन से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक मनाया जा रहा है। अपने व्यक्तित्व से छाप छोड़ने वाले एक्टर को देशभर के कलाकारों ने श्रद्धांजलि दी। उनके साथ काम करने वाले एक्टर इस मुश्किल वक्त में परिवार के साथ खड़े रहे। फिल्म शोले में वीरू के साथ जय की जोड़ी बनाने वाले अमिताभ बच्चन निधन से पहले एक्टर के घर उनका हाल-चाल लेने पहुंचे थे। अंतिम संस्कार के दौरान भी अमिताभ बेटे अभिषेक के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। अब एक्टर ने अपने वीरू को खोने के बाद एक पोस्ट ब्लॉग शेयर किया है। उन्होंने अपने वीरू को याद किया है।

अमिताभ ने अपने वीरू को किया याद अमिताभ ने धर्मेंद्र के निधन पर एक ब्लॉग शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, “एक और वीर दिग्गज हमें छोड़कर चला गया, अपनी जगह से चला गया, अपने पीछे एक ऐसी ख़ामोशी छोड़ गया, जिसकी गूंज असहनीय है।” उन्होंने आगे लिखा, "धर्म जी, महानता के प्रतीक, न केवल अपनी प्रसिद्ध शारीरिक उपस्थिति के लिए, बल्कि अपने बड़े दिल और मनमोहक सादगी के लिए भी जाने जाते हैं। वो अपने साथ पंजाब के उस गांव की मिट्टी की खुशबू लेकर आए थे जहां से वो आए थे, और अपने शानदार करियर के दौरान, एक ऐसी इंडस्ट्री में, जिसने हर दशक में बदलाव देखे, अपने स्वभाव के प्रति सच्चे रहे। फिल्म इंडस्ट्री में बदलाव आए, उनमें नहीं। उनकी मुस्कान, उनका आकर्षण और उनकी गर्मजोशी, उनके आसपास आने वाले सभी लोगों तक फैली हुई थी, जो इस पेशे में दुर्लभ है।" अंत में एक्टर ने लिखा, “हमारे आस-पास की हवा अब खाली-सी लग रही है… एक ऐसा खालीपन, जो शायद कभी भरेगा नहीं।