अमिताभ बच्चन ने लिखा- हमारे बारे में लिखना बंद कर दोगे, कोई समस्या नहीं, हमारा…
Amitabh Bachchan News: अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में कई सारे बातें लिखीं। उन्होंने इशारों-इशारों में ये भी बताया कि उन्हें अब इस बात से डर नहीं लगता कि कोई उनके बारे में लिखना बंद कर देगा।
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर एक ऐसा क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है। इस पोस्ट में उन्होंने उन लोगों पर तीखा कटाक्ष किया है जो उन्हें धमकी दे रहे हैं कि वे उनके बारे में लिखना बंद कर देंगे। बिग बी ने साफ कर दिया है कि उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका अपना "अखबार" अब उनके खुद के ब्लॉग पर चलता है।
ब्लॉग में बिग बी ने क्या लिखा?
अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में लिखा, “सोचा, दिन तो बदल गया है, 28 से अब 29 हो गया है, सुबह का वक्त है, बैठे हैं लैपटॉप के सामने तो आज के दिन की बात लिख देते हैं, ताकि रात को नंबरिंग की गलती ना हो...।”
‘भले ही दूरियां बढ़ गई हों, लेकिन…’ - अमिताभ बच्चन
उन्होंने आगे दूरी और रिश्तों पर बात करते हुए लिखा, “क्या ऐसा हो रहा है? अगर हां, तो वह हमें जल्द ही बता देंगे। मैं उन पर निर्भर हूं। मैंने कुछ दिन पहले का एक लिफाफा खोला और उसमें से जो कुछ भी निकला, उसे प्रकाशित किया जा रहा है। जब प्रशंसक आस-पास होते हैं, तो अच्छा लगता है। हालांकि, पिछले रविवार को मैंने उन्हें बिखेर दिया। भले ही दूरियां बढ़ गई हों, लेकिन उनके प्रति मेरा स्नेह, प्यार और सम्मान कम नहीं हुआ है, और न ही कभी होगा।”
‘अब देखिए कैसे इसकी हेडलाइन बन जाएगी’ - अमिताभ बच्चन
धमकी देने वालों को करारा जवाब देते हुए मेगास्टार ने आगे लिखा, “कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ सोना ज्यादा पसंद करते हैं! अब देखिए कैसे इसकी हेडलाइन बन जाएगी! डरो मत यार, हमारे बारे में लिखना बंद कर दोगे, कोई समस्या नहीं, हमारा समाचार पत्र अब यहां चलता है। तुम एक करोगे, हम 100 करेंगे!”
‘झूमते रहना’ - अमिताभ बच्चन
अपने पोस्ट का अंत उन्होंने बेहद जोश और अनूठे अंदाज में किया। उन्होंने लिखा, “जाओ! ले आओ अपने हाथी घोड़े... हम भी ले आएंगे! हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की! झूमते रहना!!!”
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
अमर उजाला (नोएडा) में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नोएडा की एंटरटेनमेंट टीम को लीड किया और बतौर एंकर व प्रोड्यूसर वीडियो कंटेंट के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई ।
आज लाइव हिन्दुस्तान में वह फिल्मों और वेब सीरीज के ईमानदार रिव्यूज और एक्सक्लूसिव सेलिब्रिटी इंटरव्यूज के जरिए पाठकों तक बेहतरीन जानकारी पहुंचा रही हैं ।
पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
B.Sc (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया): डी.ए.वी.वी. (इंद्राैर) के एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर से 2016-19 में ग्रेजुएशन पूरी की ।
PG डिप्लोमा (मास कम्युनिकेशन): इग्नू (IGNOU) से 2019-21 में पत्रकारिता की डिग्री ली ।
खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
फिल्म रिकमेंडेशन: वह पहले खुद फिल्में और सीरीज देखती हैं और उसके बाद ही पाठकों को उन्हें देखने की सलाह देती हैं।
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