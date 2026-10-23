82 साल के अमिताभ बच्चन ने शेयर किया हेल्थ अपडेट, बोले- 'अब खुद को ढाल रहा हूं और...'
बिग बी के फैंस उस वक्त परेशान हो गए थे, जब उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी है। ऐसे में अब अमिताभ बच्चन ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है।
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। अपने काम के साथ बिग बी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि महानायक के दिन की शुरुआत सोशल मीडिया पर पोस्ट के साथ होती है। फैंस भी उनके पोस्ट को काफी पसंद करते हैं और नए पोस्ट का इंतजार करते हैं। लेकिन बिग बी के फैंस उस वक्त परेशान हो गए थे, जब उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने उन्हें कुछ दिनों तक पूरी तरह से बेड रेस्ट की सलाह दी है। ऐसे में अब अमिताभ बच्चन ने अपनी हेल्थ अपडेट दी है।
खुद को ढाल रहा हूं और सोच-विचार कर रहा हूं...
दरअसल, अमिताभ बच्चन ने बुधवार को अपने ब्लॉग पर अपनी सेहत को लेकर एक पोस्ट शेयर किया था, कई लोगों का ध्यान खींचा। उन्होंने बताया कि उन्हें आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई है, इसलिए वे कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से ब्रेक ले रहे हैं। वहीं, अब आज यानी शुक्रवार को, अमिताभ ने अपने टंबलर (Tumblr) अकाउंट पर अपनी सेहत को लेकर एक और अपडेट दिया है। एक्टर ने कहा, 'अभी और आराम की जरूरत है... खुद को ढाल रहा हूं... सोच-विचार कर रहा हूं... मानव शरीर और इसकी अनोखी खूबियों के बारे में।'
मुझे कुछ दिन आराम करने की सलाह दी गई है
इससे पहले, अमिताभ बच्चन ने 'X' (ट्विटर) पर एक पोस्ट में डॉक्टरों की सलाह के बारे में बताते हुए लिखा था, 'क्षमा करें। मैं माफी चाहता हूं। मुझे कुछ दिन आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई है, इसलिए अभी मैं कुछ भी लिख पाने की स्थिति में नहीं हूं।' दशहरा की शुभकामनाएं देते हुए, अभिनेता ने बताया कि उन्हें पूरी तरह ठीक होने पर ध्यान देने और फिलहाल किसी से बातचीत न करने की सख्त हिदायत दी गई है।
कृपया मुझे माफ करें
उन्होंने आगे लिखा था, 'सबसे पहले सभी को दशहरा की शुभकामनाएं... ढेर सारा प्यार, खुशियां और प्रार्थनाएं। अभी मुझे सख्त आराम करने और ठीक होने की सलाह दी गई है... इसलिए मुझे बातचीत करने की अनुमति नहीं है... कृपया मुझे माफ करें। इसे मेरी ओर से एक सम्मानजनक जवाब समझें... उम्मीद है कि बाद में और बात हो पाएगी।'
अमिताभ बच्चन के आने वाले प्रोजेक्ट्स
अमिताभ बच्चन जल्द ही 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में नजर आएंगे, जिसमें वे फिर से अश्वत्थामा का किरदार निभाएंगे। नाग अश्विन की इस फिल्म में प्रभास और कमल हासन भी मुख्य भूमिकाओं में हैं। फिल्म के मेकर्स ने पिछले साल ही साफ कर दिया था कि दीपिका पादुकोण, जो पहले भाग में थीं, सीक्वल में नजर नहीं आएंगी। फिलहाल, फिल्म की रिलीज डेट तय नहीं हुई है। इसके अलावा, वे 'कौन बनेगा करोड़पति' के नए सीजन में होस्ट के तौर पर भी लौट आए हैं, जिसका प्रसारण 10 अगस्त से शुरू हुआ है।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
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