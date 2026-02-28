'धरती पर कोई वफादार आदमी नहीं...' अमिताभ बच्चन के अजीब ट्वीट ने खींचा सबका ध्यान, तेजी से हुआ वायरल

अमिताभ बच्चन X (ट्विटर) या इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि टम्बलर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह रोजाना पोस्ट के जरिए फैंस के साथ न सिर्फ जुड़े रहते हैं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी देते हैं।

बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में बिग बी ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उम्र के इस पड़ाव में भी वो लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं अमिताभ हमेशा सही अपने फैंस के करीब रहना पसंद करते हैं। बिग बी अपने पोस्ट के साथ-साथ वो हर रविवार अपने घर 'जलसा' से बाहर निकलकर फैंस की भीड़ से मिलना। हाल ही में बिग बी ने एक पोस्ट शेयर कर बताया था कि वो अब वो हर रविवार को जलसा के बाहर फैंस से नहीं मिलेंगे। वहीं, अब उनका एक नया पोस्ट फिर चर्चा में आ गया।

लेकिन बदकिस्मती से... अमिताभ बच्चन X (ट्विटर) या इंस्टाग्राम ही नहीं बल्कि टम्बलर पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह रोजाना पोस्ट के जरिए फैंस के साथ न सिर्फ जुड़े रहते हैं, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी देते हैं। ऐसे में शुक्रवार (27 फरवरी) को, बिग बी ने एक अजीब ट्वीट से सबका ध्यान खींचा, जिसने लोगों में उत्सुकता जगाई। उन्होंने लिखा, 'वफादार आदमी दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से, धरती गोल है।' हालांकि इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन उनके इस ट्वीट पर लोगों के रिएक्शन की लहर देखने लायक थी। एक तरफ जहां कुछ फैंस सोच रहे थे कि यह किस बारे में हो सकता है। वहीं, दूसरी तरफ कई इस पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं।

लोगों ने किए जमकर कमेंट्स एक X यूजर ने लिखा, 'बिग बी कुछ सीरियस फिलोसॉफिकल बात कह रहे हैं। लगता है लॉयल लोगों को ढूंढना पहले से ही काफी मुश्किल है, खासकर ज्योग्राफी की वजह से।' दूसरे ने कमेंट किया, 'यह कन्फेशन है या क्या?' एक ने मज़ाक में कहा, 'तो इसका मतलब है कि आप लॉयल नहीं हैं?' एक और ने लिखा, 'भाई, ओवरथिंकिंग सेलेब्रिटी को भी होती है। कोई बड़ी बात नहीं, सब लोग चिल करो।' एक फैन ने कहा, 'सच में सेल्फ-शेडिंग, लेकिन उन्होंने फैक्ट्स की वजह से उस स्टेटमेंट को मान लिया।' दूसरे ने कमेंट किया, 'टिपिकल डैड जोक्स।'