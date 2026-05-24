अमिताभ बच्चन संग 'जुम्मा चुम्मा' गाने ने रातों-रात बना दिया था सेंसेशन, अचानक छोड़ी इंडस्ट्री, अब कहां हैं किमी काटकर?

इस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स संग ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन करियर के पीक पर इस एक्ट्रेस ने शादी कर ली और बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं अमिताभ संग काम कर चुकी एक्ट्रेस किमी काटकर की।

बॉलीवुड में कई ऐसे स्टार्स हैं, जो रातों-रात सेंसेशन बने और फिर अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गए। एक ऐसी ही एक्ट्रेस थी, जिसने पूरे देश को अपना दीवाना बनया। यही नहीं, मेकर्स उन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते थे। इस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन से लेकर बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स संग ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। लेकिन करियर के पीक पर इस एक्ट्रेस ने शादी कर ली और बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हम बात कर रहे हैं अमिताभ संग काम कर चुकी एक्ट्रेस किमी काटकर की। आइए जानते हैं किमी इंडस्ट्री चकाचौंध से दूर आज कहां और कैसी जिंदगी जी रही हैं।

करियर के पीक पर की शादी 80 और 90 के दशक में अपनी बोल्डनेस से तहलका मचाने वाली मशहूर बॉलीवुड हसीना किमी काटकर अपनी बोल्ड स्क्रीन प्रेजेंस, शानदार लुक्स और चार्टबस्टर गानों के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने उस दौर में कमर्शियल सिनेमा पर राज किया जब बड़े एंटरटेनर्स का राज था। किमी ने कुछ सफल फिल्मों के जरिए अपने लिए जगह बनाई। हालांकि, जैसे ही उनकी पॉपुलैरिटी पीक पर पहुंची, वह चुपचाप फिल्मों से दूर हो गईं और लाइमलाइट से गायब हो गईं। उन्होंने साल 1992 में फोटोग्राफर और एडवरटाइजिंग फिल्ममेकर शांतनु शौरी से शादी करने के बाद जानबूझकर फिल्में छोड़ने का फैसला किया। शादी के बाद, वह मुंबई से दूर चली गईं और अपने एक्टिंग करियर को जारी रखने के बजाय अपनी पर्सनल लाइफ और फैमिली पर फोकस करने का फैसला किया।

प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ बैलेंस करना मुश्किल था इतने सालों तक, वह फिल्म इवेंट्स, मीडिया में आने और कमबैक प्रोजेक्ट्स से दूर रहीं, और लाइमलाइट से दूर एक शांत जिंदगी चुनी। 2025 में शीबा से उनके YouTube चैनल पर बात करते हुए, किमी ने अपने फैसले के पीछे का कारण बताया। उन्होंने कहा, 'मेरे छोड़ने का एक मुख्य कारण यह था कि उस समय मैं अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ बैलेंस करने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उस समय, आपको सिंगल दिखना था, सिंगल रहना था, आप किसी को डेट नहीं कर सकते थे क्योंकि स्क्रीन पर कोई आपको देखकर सोचे कि वह आपका है और ऐसी ही चीजें। मुझे बस एहसास हुआ, मेरे पास जीने के लिए एक ही जिंदगी है और मैंने सब कुछ एक में जिया। मैं एक मॉडल रही हूं, मैं फिल्मों में शामिल होने के लिए काफी लकी रही हूं और फिर मैंने सबसे अच्छे इंसान (अमिताभ बच्चन) के साथ एक्टिंग की। मैं एक यंग मां बनना चाहती थी।'