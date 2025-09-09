Amitabh Bachchan scolded abhishek for leaving food in plate chef harpal singh sokhi recalls old memories of bollywood अमिताभ बच्चन को सेंटोर होटल में अभिषेक को डांटते देखा, बोले… शेफ हरपाल ने बताए बॉलीवुड के किस्से, Bollywood Hindi News - Hindustan
अमिताभ बच्चन को सेंटोर होटल में अभिषेक को डांटते देखा, बोले… शेफ हरपाल ने बताए बॉलीवुड के किस्से

हरपाल सिंह सोखी जाने-माने सिलेब्रिटी शेफ हैं। उन्होंने बड़े होटल्स में काम करते हुए बॉलीवुड को करीब से देखा है। उन्होंने वो वक्त बताया जब माधुरी दीक्षित शुरुआत में रेस्ट्रॉन्ट आती थीं और बिग बी फैमिली को साथ लाते थे।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 11:45 AM
नमक-शमक वाले शेफ हरपाल सिंह सोखी ने एक पॉडकास्ट में बॉलीवुड से जुड़ी कुछ इंट्रेस्टिंग बातें बताई हैं। उन्होंने बताया कि जुहू बीच का सेंटोर होटल स्टार्स का अड्डा था। वहां उन्होंने धर्मेंद्र के बेटों की शादी, फिल्मफेयर और कई इवेंट्स देखे। शेफ ने ये भी बताया कि माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी क्या खाती थीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन की तारीफ की और बताया कि कैसे वह बचपन में अभिषेक बच्चन को खाना छोड़ने पर डांटते थे।

चाइनीज रेस्ट्रॉन्ट में आती थीं माधुरी

शेफ हरपाल सिंह सोखी सिद्धार्थ कन्नन के शो पर थे। उनसे बॉलीवुड के कुछ किस्से बताने को कहा गया तो शेफ ने बताया कि जुहू के सेंटोर होटल में उन्होंने बहुत इवेंट देखे हैं। बोले, 'हमने धर्मेंद्र के बेटों की शादी देखी, फिल्मफेयर देखा और बहुत कुछ देखा। माधुरी दीक्षित का राइज देखा है। वह चाइनीज रेस्ट्रॉन्ट में आती थीं। हमने ये सब देखा है। माधुरी तब इतनी यंग होती थीं। सब पूरा गैंग पूरा बॉलीवुड वहां होता था।'

जब अभिषेक को पड़ती थी डांट

शेफ हरपाल ने अमिताभ बच्चन से जुड़ा किस्सा बताया। बोले, हमारा एक इंडियन रेस्ट्रॉन्ट था पख्तून। अमिताभ बच्चन वहां खाना खाने आते थे। जया बच्चनजी आती थीं। अभिषेक और श्वेता साथ होते थे। ये दोनों तब छोटे-छोटे होते थे। मुझे आज भी याद है जब अमिताभजी खा रहे होते थे और प्लेट में कुछ बच जाता था तो वो डांटते थे, 'अभिषेक प्लेट में जो है उसे खत्म करो। प्लेट खाली होनी चाहिए।' अभिषेक बोलते, 'नहीं, मेरा पेट भर गया है।' फिर अमिताभ बच्चन कहते, 'तो फिर तुमने ये लिया ही क्यों?' वो चीज अच्छी तरह से याद है।

श्रीदेवी मंगाती थीं दूसरे होटल से खाना

हरपाल बताते हैं, 'श्रीदेवीजी सेंटोर में दो-दो साल रही हैं लेकिन खाना हमारे यहां से नहीं खाती थीं। इरला में एक होटल था हरीश, उनके लिए खाना वहां से आता था। बढ़िया खाना है वहां से आता था। उनका बंदा टिफिन लेकर जाता था। फिश करी वगैरह पूरा लाता था। हमारे यहां से सिर्फ दाल और स्टीम राइस श्रीदेवीजी के कमरे में जाता था।'

