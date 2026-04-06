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83 की उम्र में अमिताभ बच्चन को ये चीज कर रही है डिस्टर्ब, बोले-एंग्जायटी में जीना हानिकारक है

Apr 06, 2026 07:36 am ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
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महानायक अमिताभ बच्चन को 83 की उम्र में एक दिन भी काम नहीं करना सता रहा है। एक्टर ने इसे डिस्टर्बिंग बताया। पिछले करीब 6 दशकों से अमिताभ समय के पाबंद रहे, अब अचानक किसी भी दिन काम पर नहीं जाना उन्हें परेशान कर रहा है।

83 की उम्र में अमिताभ बच्चन को ये चीज कर रही है डिस्टर्ब, बोले-एंग्जायटी में जीना हानिकारक है

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन हमेशा से इंडस्ट्री के सबसे डिसिप्लिन कलाकार रहे हैं। पिछले 6 दशकों से इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और कभी किसी फिल्म सेट पर देरी से नहीं पहुंचे। अपने काम को लेकर अमिताभ में इतनी शिद्दत है कि वो 83 की उम्र भी काम करते रहना चाहते हैं। हाल में उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि उनके लिए एक भी दिन काम नहीं करना डिस्टर्बिंग है। वो हर दिन काम करते रहना चाहते हैं। इसलिए उन्हें इंडस्ट्री का सबसे समय का पाबंद एक्टर कहा जाता है।

अमिताभ को आर दिन करना है काम

अमिताभ ने अपने लंबे ब्लॉग ने हर दिन काम पर नहीं जाने के दुख के बारे में बताया है। अमिताभ ने लिखा है, ‘एक ऐसा दिन जो आलस से भरा था। कोई खास वजह नहीं थी। बस हर दिन काम न करना थोड़ा अजीब लगता था। और जब आप हर दिन तय समय के अनुसार काम नहीं करते, तो आदत बनने की पूरी प्रक्रिया, जो पहले से चल रही है अचानक दिन एक मिस्ट्री बन जाता है, जबकि सामान्य तौर पर सब कुछ एकदम सही तालमेल में चलता था’।

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अमिताभ बच्चन

चिंता है हानिकारक

उन्होंने आगे कहा, 'आप सोचते हैं कि दिन वैसा क्यों नहीं चल रहा जैसा आप चाहते हैं। अगर हमारे अंदर इस भावना की समझ हो, तो हमारे चारों ओर शांति और सुकून बना रहे, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा कभी नहीं होता और यही चिंता को और बढ़ा देता है। कहते हैं कि एंग्जायटी में जीना मन और शरीर के लिए हानिकारक है और इस कमजोरी के कारण एंग्जायटी से भरा दिन बिताना ठीक नहीं है’।

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अमिताभ का ब्लॉग

ये कोई पहला मौका नहीं है जब अमिताभ ने उम्र के इस पढ़ाव में भी काम करते रहने की इच्छा जताई हो। एक्टर ने अपने एक पिछले ब्लॉग में बढ़ती उम्र के बारे में लिखा था।साथ ही बताया था कि उनके लिए कितना जरूरी है उम्र के हर पढ़ाव पर काम करते रहना। अमिताभ ने एक पोस्ट में समय पर जाने की बात भी कही थी जिसे पढ़ने के बाद उनके फैंस इमोशनल हो गए थे। अमिताभ को फैंस हर उम्र में काम करते देखना चाहते हैं। कुछ समय पहले उन्हें एक बहुत हु मजबूत रोल में फिल्म कल्कि में देखा गया था। अब इसके दूसरे पार्ट में एक्टर नजर आएंगे। फिल्म की रिलीज का इंतजार हो रहा है। इसके अलावा एक्टर ने हाल में KBC के 17 वें सीजन को बाय बोला है। ऑडियंस नए सीजन का इंतजार कर रही है।

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Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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