KBC 17 खत्म होने के बाद फंसा हुआ महसूस कर रहे अमिताभ बच्चन, बोले- दिन बहुत…
अमिताभ बच्चन का कहना है कि कौन बनेगा करोड़पति 17 की शूटिंग खत्म होने के बाद वह फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शो खत्म होने के बाद कैसा फील हो रहा है।
अमिताभ बच्चन को शो कौन बनेगा करोड़पति में काफी पसंद किया जाता है। यहां ना सिर्फ बिग बी कंटेस्टेंट्स के साथ गेम खेलते हैं बल्कि उनके साथ मस्ती-मजाक भी करते हैं और अपनी लाइफ के कुछ अनसुने किस्से भी बताते हैं। अब शो का लास्ट एपिसोड पिछले हफ्ते के शुक्रवार को हो गया था। शो के आखिरी एपिसोड में बिग बी ने दर्शकों को प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक्यू भी कहा था। अब शो खत्म होने के बाद बिग बी काफी परेशान हैं और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है।
कहां फंस गए बिग बी
बिग बी ने अपने लेटेस्ट पोस्ट में लिखा, 'अभी कुछ ही दिन हुए हैं सीजन के एंड हुए और दिन इतने लंबे लगने लगे हैं अभी से। काम ना करना एक बंजर इलाके में सुस्त सैर करने जैसा है।'
बिग बी ने आगे लिखा, ‘इसमें फंस गया हूं, अब थके हुए पैरों को खींचकर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करनी है।’
शो के आखिरी दिन इमोशनल हो गए थे बिग बी
इससे पहले बिग बी ने शो में कहा था, ‘जब भी मैंने दिल खोलकर कहा कि मैं आ रहा हूं तो आप सबने मेरा खुले दिल से स्वागत किया। जब मैं हंसा तो आप भी मेरे साथ हंसे और जब भी मेरी आंखों में आंसू आए तो आपके भी आंसू निकले। आप लोग मेरी जर्नी का हिस्सा रहे हैं शुरू से एंड तक। मैं बस इतना कहूंगा कि आप यहां हैं तो ये गेम है और ये गेम है तो मैं यहां हूं। थैंक्यू सो मच।’
बिग बी की फिल्में
बिग बी की फिल्मों की बात करें तो अब वह सेक्शन 84 और कल्कि 2898 एडी के सीक्वल में नजर आएंगे। सेक्शन 84 में उनके साथ निमृत कौर और अभिषेक बनर्जी हैं। वहीं कल्कि 2898 एडी में उनके साथ प्रभास अहम किरदार में हैं। दीपिका पादुकोण पहले पार्ट में थीं, लेकिन अब वह दूसरे पार्ट में नहीं हैं।
