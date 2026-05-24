अमिताभ बच्चन के करियर के सबसे हिट गाने के पीछे हैं राज कपूर का भी हाथ, 45 सालों बाद भी सुना जाता है गाना
अमिताभ बच्चन का गाया हुआ ये गाना राज कपूर की वजह से फिल्म तक पहुंचा था। उस दिन राज कपूर की पार्टी में अमिताभ ने सुनाया था गाना। इस डायरेक्टर को आया पसंद और बन गया अमर गीत। जानिए अमिताभ के इस गाने का किस्सा।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन अपनी जबरदस्त एक्टिंग के साथ दमदार आवाज के लिए भी मशहूर थे। उन्होंने अपनी कई फिल्मों में खुद के लिए गाने गाए, फिल्मों में नरेटर के तौर पर भी उनकी आवाज का इस्तेमाल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ बच्चन का गाया हुआ गाना 'रंग बरसे' राज कपूर की वजह से फिल्म सिलसिला तक पहुंचा था। इस होली गीत की शुरुआत राज कपूर के घर होने वाली पार्टी से हुई थी। उस पार्टी के बाद ये गाना होली गीत बन गया। आज भी इस गाने को होली सॉन्ग की लिस्ट का नंबर 1 गीत माना जाता है।
राज कपूर की पार्टी में सबसे पहले बजा था ये गाना
राज कपूर के घर होने वाली होली पार्टी उस समय की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक थीं। राज कपूर के घर सितारों की महफ़िल सजती थी।इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार इस पार्टी का हिस्सा बनते थे। ऐसे ही एक होली पार्टी में अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर किसी बात से निराश थे। ऐसे में राज कपूर ने अमिताभ बच्चन से होली पर कुछ सुनाने की रिक्वेस्ट की। पहले तो एक्टर ने मना कर दिया। लेकिन राज कपूर की बात टालना उन्हें भी सही नहीं लगा। सितारों से भरी महफिल में अमिताभ बच्चन ने अपने पिता हरिवंश राय बच्चन का लिखा गीत ‘रंग बरसे भीगे चुनर वाली’ सुनाया।
हर पार्टी की शान बना अमिताभ बच्चन का ये गाना
अमिताभ जब अपनी दमदार आवाज में जब ये गाना सुना रहे थे तो महफिल में शामिल सभी मेहमान हैरान थे। सितारों की इस भीड़ में डायरेक्टर यश चोपड़ा भी शामिल थे। यश चोपड़ा ने जब ये गाना सुना तो तय कर तय कर लिया था कि वो इसे अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। बाद में जब 1981 में यश चोपड़ा ने अपनी फिल्म सिलसिला बनाई तो उसमें अमिताभ और रेखा पर इस गाने को फिल्माया गया। फिल्म के इस गाने ने कमाल कर दिया था। उस समय के बाद से लेकर अभी तक ये गाना हर होली पार्टी की शान बनता है।
सिलसिला बॉक्स ऑफिस
बता दें, फिल्म सिलसिला में अमिताभ बच्चन और रेखा के अलावा संजीव कुमार, जया बच्चन लीड किरदार में थीं। ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल लव स्टोरी थी जो उस समय की ऑडियंस को पसंद नहीं। सिलसिला मोटे बजट की फिल्म थी। इन एक्टर्स को एक साथ लाना भी आसान काम नहीं था। लेकिन यश चोपड़ा ने फिल्म को बनाने के लिए हर तरह का रिस्क लिया। अंत में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाई नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
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