अमिताभ बच्चन ने दिया नाती अगस्त्य की फिल्म इक्कीस का रिव्यू, बोले- जब स्क्रीन पर आए तो...

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने अपने नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस का रिव्यू दिया है सोशल मीडिया पर। इतना ही नहीं बिग बी ने अगस्त्य की परफॉर्मेंस की भी तारीफ की है।

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस रिलीज होने वाली है। फिल्म के थिएटर पर रिलीज से पहले बिग बी ने अपने नाती की फिल्म और उनकी परफॉर्मेंस का रिव्यू दिया है। बिग बी ने बताया कि जब अगस्त्य स्क्रीन पर आए तब वह अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे।

क्या बोले बिग बी दरअसल, मंगलवार सुबह बिग बी ने अपना रिव्यू ब्लॉग में शेयर किया है। उन्होंने लिखा, 'इमोशन्स का फ्लो हो रहा है जब इक्कीस में अपने नाती की परफॉर्मेंस देखी। मुझे वो समय याद आ गया जब उनकी मां श्वेता को ब्रीच कैंडी अस्पताल लेकर गए थे लेबर पेन के बाद और फिर अगस्त्य का जन्म हुआ था। कुछ घंटे बाद मैंने उन्हें गोद में उठाया और यही डिस्कस करते रहे कि क्या उनकी आंखें ब्लू हैं...उसके बाद वह बड़ा हुआ और मैं उसे हग करता और वह मेरी दाढ़ी से खेलता और फिर उसे और बढ़ता हुआ देखा और फिर उसका फाइनल फैसला एक्टर बनने का और आज उसे फ्रेम में देखकर अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा था।'

अगस्त्य के परफॉर्मेंस की तारीफ बिग बी ने फिर अगस्त्य की परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि कुछ भी ज्यादा नहीं लग रहा था और हर शॉट में वह परफेक्ट थे। बिग बी ने यह भी क्लीयर किया कि यह रिव्यू वह उन्हें बतौर नाना नहीं बल्कि एक व्यूवर के तौर पर दे रहे हैं। उन्होंने लिखा, 'उनकी मैच्योरिटी और सच्चाई परफॉर्मेंस में साफ दिखी। उन्होंने अरुण खेत्रपाल का किरदार बहुत बखूबी से निभाया जिन्होंने 21 साल की उम्र में 1971 के भारत-पाकिस्तान वॉर के दौरान देश की रक्षा करते हुए अपनी वीरता का परिचय दिया। कुछ भी ज्यादा नहीं था, हर शॉट में परफेक्शन था। जब वह फ्रेम में थे तो मैं सिर्फ तुम्हें देख रहा था और यह सब मैं तुम्हारे नाना के तौर पर नहीं बल्कि सिनेमा देखने वाले व्यूवर के तौर पर बता लिख रहा हूं।'

फिल्म को लेकर भी दिया रिव्यू आखिर में बिग बी ने लिखा कि फिल्म की प्रेजेन्टेशन अच्छी है और इसकी राइटिंग और डायरेक्शन भी...वहीं जब फिल्म एंड होती है तो आंखें खुशी, प्राउड से भर जाती हैं और कुछ बोल भी नहीं पाता। बस चुप रहता हूं...चुप्पी जो सिर्फ मेरी है, मेरी समझ और कुछ नहीं बस प्यार।