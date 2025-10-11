जब स्टेज पर महिलाओं ने किया अमिताभ बच्चन को किस, जया ने फिर बिग बी के चेहरे को...

अमिताभ बच्चन शो कौन बनेगा करोड़पति में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कई किस्से शेयर करते रहते हैं। अब बिग बी ने बताया कि कैसे एक बार जया उनके एक गाने से काफी भड़क गई थीं।

अमिताभ बच्चन का शनिवार यानी 11 अक्टूबर को बर्थडे है। बर्थडे से एक दिन पहले कौन बनेगा करोड़पति 17 का स्पेशल एपिसोड आया जिसमें बिग बी के खास दिन को फरहान अख्तर और जावेद अख्तर ने सेलिब्रिट किया। इस स्पेशल एपिसोड के दौरान बिग बी ने जया बच्चन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सुनाया। उन्होंने इसके अलावा जया का टिपिकल वाइफ वाले बिहेवियर के बारे में भी बताया।

जया ने जब बिग बी को डांटा शो के दौरान फरहान ने पूछा कि उनकी ऐसी कौनसी एक क्वालिटी है जिसे उनकी पत्नी पसंद नहीं करती हैं तो इस पर बिग बी ने कहा, 'इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या स्टोरी है, कौन एक्ट्रेस है या फिल्म है, अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं आया तो वह डायरेक्टली बोलेंगी। मेरे अंगने में शूटिंग के दौरान मैंने सोचा कि उन सभी महिलाओं की तरह परफॉर्म करूंगा जैसे गाने में डिस्क्राइब दिया है, शॉर्ट, प्लम्प, खूबसूरत, लंबी। फिल्म के ट्रायल स्क्रीनिंग के दौरान, जब गाना प्ले हुआ तो देवी जी उठकर निकल गईं। उन्होंने फिर मुझे बहुत डांटा और कहा कि आप कैसे ऐसे गाने कर सकते हो।'

जया ने साफ किए बिग बी के चेहरे से लिपस्टिक के निशान बिग बी ने फिर जया के टिपिकल पत्नी बिहेवियर को लेकर बात की और कहा, 15 साल बाद, जब मैं इस गाने को एक अवॉर्ड फंक्शन में परफॉर्म कर रहा था, हमने महिलाओं को बुलाया जो लिरिक्स को रिप्रेजेंट कर रही थीं। वे डांस करने आईं स्टेज पर और कुछ ने मुझे हग किया, कुछ ने किस किया। जब शॉर्ट वाले पार्ट की बात आई तो मैंने कहा किसी को मत बुलाओ मेरे पास पहले से है। मैंने फिर जया को गोद में उठाया और लाइन थी गोद में उठा लो, बच्चे का क्या काम है। माइक लगा हुआ था तो मुझे लगा वह भी कुछ लाइन बोलेंगी, लेकिन वह मेरे चेहरे से लिप्स्टिक के निशान साफ कर रही थीं बिल्कुल टिपिकल पत्नी की तरह। उन्हें किसी और चीज की फिक्र नहीं थी बस लिप्सटिक मार्क्स की थी।