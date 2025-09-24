amitabh bachchan reveals in real reason behind leaving politics years back in kaun banega crorepati read अमिताभ बच्चन ने सालों बाद बताया पॉलिटिक्स छोड़ने का सच, बोले-इधर देखो, उधर सुनो, बहुत मुश्किल काम, Bollywood Hindi News - Hindustan
अमिताभ बच्चन ने सालों बाद बताया पॉलिटिक्स छोड़ने का सच, बोले-इधर देखो, उधर सुनो, बहुत मुश्किल काम

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने सालों बाद आज बताया कि उन्होंने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी थी। एक्टर ने दो साल तक की अपनी पॉलिटिक्स की जर्नी में बहुत कुछ सीखा जिसके बारे में उन्होंने अपने शो में बात की।

Usha Shrivas लाइव हिन्दुस्तानWed, 24 Sep 2025 10:51 PM
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के 17 वें सीजन को होस्ट कर रहे है। अमिताभ अपने अनोखे अंदाज से हॉट सीट पर बैठने वाले लोगों को एंटरटेन करते देखे गए हैं। शो के दौरान एक्टर कंटेस्टेंट से कई सवाल-जवाब भी करते हैं। अब इस दौरान अमिताभ ने अपने जीवन के अहम फैसले के बारे में भी बता दिया। अमिताभ ने बताया कि आखिर उन्होंने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ी थीं। अमिताभ का ये वीडियो वायरल हो रहा है।

भावुक होकर छोड़ी पॉलिटिक्स

अमिताभ बच्चन ने कहा, "मैंने पॉलिटिक्स बहुत भावुक होकर छोड़ी। मेरा जन्मस्थान इलाहाबाद (अब प्रयागराज) था। वहां के लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। मुझे वोट मिला और मैं चुनाव जीत गया। लेकिन जब मैंने वहां कुछ दिन बिताए, तो मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत मुश्किल काम है। आपको इधर देखना होगा, इधर देखना होगा, उधर सुनना होगा, इसका जवाब कैसे देना है, यह कैसे करना है। यह बहुत मुश्किल है।"

दो सालों में मिली सीख

अमिताभ ने ये भी बताया कि अपनी छोटी पॉलिटिक्स की जर्नी में उन्होंने भारत के असली भारत के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि असली जीवन गांव में बसता है। उन्होंने कहा, "लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय मुझे जो अनुभव हुआ, जो दो साल मैंने वहां बिताए, वो मेरे लिए बहुत अनमोल थे। क्योंकि भारत का वास्तविक जीवन हमारे आंतरिक गांवों में बसता है। यहां से मुझे पता चला कि वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। और जब भी कोई चुनाव लड़ने आता है तो वो बहुत सम्मान देते हैं। वे अपने तरीके से इसका सम्मान करते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा।"

घोटाले में नाम के बाद छोड़ी पॉलिटिक्स

बता दें, अमिताभ ने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। इसी साल उन्होंने इलाहाबाद से लोकसभा चुनाव लड़ा और जीते भी। 1987 में बोफोर्स घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़ दी।

