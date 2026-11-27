अमिताभ बच्चन अक्सर कौन बनेगा करोड़पति शो में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करते रहते हैं। अब बिग बी ने बताया कि जलसा में उनके पास एक छोटा कमरा ही है।

अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोपड़पति शो में नजर आ रहे हैं। इस शो में बिग बी कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती करते रहते हैं। कभी उनकी लाइफ के किस्से सुनते हैं तो कभी अपनी लाइफ के किस्से सुनाते हैं फिर चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल। अब बिग बी ने बताया कि उनके बंगले जलसा में सिर्फ उनका छोटा कमरा है बाकी पूरा घर उनकी पत्नी जया यूज करती हैं।

दरअसल, शो में हाल ही में एक कंटेस्टेंट आए जिनका नाम दीपक है और वो मुरल आर्टिस्ट है। बिग बी को उसका काम बहुत पसंद आया। दीपक फिर बिग बी को मुरल आर्ट के बारे में बताते जिससे बिग भी काफी इम्प्रेस हुए और कहा कि वह चाहते हैं ऐसी पेन्टिंग वह अपने कमरे में लगाएं। इसी दौरान बिग बी ने बताया कि घर में उनका पस छोटा स्पेस है।

अमिताभ ने आर्टवर्क की तारीफ करते हुए कहा, भाईसहाब ये जो दीवार पे जो कला है न ये बहुत ही अद्भुत है और अभी इसके बारे मे हमको पता भी चल गया है। हमें भी हमारे कमरे के दीवारों में ये करना है, तब आपको बताएंगे।

बिग बी बोले उनके पास सिर्फ एक कमरा बिग बी फिर बोलते हैं, ‘हम कमरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पतिदेव के लिए एक छोटा कमरा ही मिलता है और हमारे घर में बाकी के कमरे सब मैडम(जया बच्चन) के लिए हैं।’

जया के अलग-अलग कमरे बिग बी ने आगे कहा, ‘उनका एक कमरा खाने का है, एक बैठने के लिए है और बाकी अलग-अलग कमरे हैं उनके पास अलग-अलग काम करने के लिए। तो बस फिर हमारे लिए कुछ बचता ही नहीं है।’

बिग बी ने फिर जया की आर्ट्स में दिलचस्पी को लेक भी बात की और बताया कि उन्हें पेन्टिंग्स से घर डेकोरेट करना पसंद है। उन्होंने बताया कि जया ने घर की एक्सटीरियर दीवारों में आर्टवर्क किया है और वर्ली पेन्टिंग्स उन्हें बहुत पसंद है। वह बोले, दूसरा क्या है उनको ये दीवार में पेन्टिंग करना बहुत ही पसंद है और उन्होंने अपने बाहर की 4 दीवारों में पेन्टिंग की हुई हैं और उन्होंने वर्ली पेन्टिंग की हुई हैं उसपर वो बहुत सुंदर लगता है।

बिग बी और जया के बारे में बता दें कि दोनों ने 3 जून 1973 में शादी की थी। दोनों की शादी काफी प्राइवेट थी जिसमें सिर्फ परिवार वाले ही शामिल थे। दोनों के 2 बच्चे, बेटा अभिषेक और बेटी श्वेता हैं।