'वो सेट पर...', अमिताभ को खुश करने के लिए रेखा ने छोड़ दिया था नॉन वेज?

अमिताभ बच्चन और रेखा के रिश्ते को लेकर अक्सर बात की जाती है। दोनों को लेकर सोशल मीडिया पर अलग-अलग दावे किए जाते हैं। अब एक सीनियर जर्नलिस्ट ने दोनों के रिश्ते को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि उस दौर में उन दोनों को लेकर कैसी खबरें चलती थीं।

अमिताभ बच्चन और रेखा फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम हैं। एक वक्त था जब दोनों का रिश्ता भी चर्चा का विषय रहता था। आज भी सोशल मीडिया पर दोनों के रिश्ते को लेकर अलग-अलग दावे किए जाते हैं। अब एक सीनियर जर्नलिस्ट ने दोनों के रिश्ते को लेकर बात की है। उन्होंने बताया कि उन्हें एक एक्ट्रेस ने बताया था कि रेखा ने अमिताभ बच्चन को खुश करने के लिए नॉन वेज खाना छोड़ दिया था। वो सेट पर नॉनवेज खाना नहीं खाती थीं।

जब ऋषि कपूर की शादी में सिंदूर लगाकर पहुंचीं थीं रेखा

हिंदी रश के साथ खास बातचीत में लंबे वक्त से एंटरटेनमेंट कवर कर रहीं सीनियर जर्नलिस्ट पूजा समंत ने बताया कि उस वक्त रेखा और अमिताभ के रिश्ते को लेकर कैसे खबरें चलती थीं। पूजा से पूछा गया कि उस वक्त कैसा माहौल था जब ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी में रेखा मांग में सिंदूर भरकर आईं? सवाल के जावब में पूजा ने कहा, वो एक ताज्जुब वाली बात हो गई थी जब रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरकर आई थीं। रेखा जी की शादी नहीं हुई थी। दुल्हा-दूल्हन की बजाय रेखा जी को अटेंशन मिल गया कि मांग में सिंदूर क्यों भरा।"

सच थीं अमिताभ और रेखा के अफेयर की खबरें?

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूजा समंत ने कहा कि उन्हें एक सीनियर एक्ट्रेस ने बताया था कि रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। उन्होंने बिना किसी एक्ट्रेस का नाम लिए कहा कि इस एक्ट्रेस ने उन दोनों के साथ बहुत सी फिल्मों में काम किया है और वो एक्ट्रेस खुद बता रही थीं कि उस दौर में रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर की खबरों में सच्चाई थी।

रेखा ने छोड़ दिया था नॉनवेज