अमिताभ बच्चन की रिजेक्ट की इस फिल्म ने बना दिया था अनिल कपूर का करियर, आज भी मानी जाती है बेस्ट मूवी

Mon, 20 Oct 2025 01:15 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन और अनिल कपूर दोनों ही इंडस्ट्री के लीजेंड एक्टर्स में गिने जाते हैं। दोनों ही सालों से फिल्मों का हिस्सा हैं और अभी तक ऑडियंस को एंटरटेन आकर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अनिल कपूर को अच्छा एक्टर बनाने वाली फिल्म पहले अमिताभ बच्चन करने वाले थे। लेकिन बाद में वो फिल्म अनिल को मिली और उन्होंने अपने किरदार से ऑडियंस को इम्प्रेस कर दिया। एक्टर के करियर की शानदार फिल्मों में होती है गिनती।

अमिताभ बच्चन को किया रिप्लेस

हम बात कर रहे हैं फिल्म मेरी जंग की, पहले इसका नाम शतरंज रखा गया था। इस फिल्म के लिए पहले अमिताभ बच्चन लीड हीरो थे। फिल्म में जया प्रदा लीड हीरोइन और अनिल कपूर अमरीश पुरी के बेटे के किरदार में नजर आने वाले थे। यानी नेगेटिव रोल में। उसी दौरान अमिताभ बच्चन को उस वक्त चोट लगी और उनके कई प्रोजेक्ट रुक गए। साथ ही वो राजनीति में कदम रखने की तैयारी भी कर रहे थे। इसी बीच उन्होंने ये फिल्म छोड़ दी। अमिताभ के फिल्म छोड़ते ही जया प्रदा भी प्रोजेक्ट से हट गई।

फिल्म का बदला गया नाम

इसके बाद NN सिप्पी ने इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी सुभाष घई को दी। घई ने स्क्रिप्ट पर काम शुरू किया और फिल्म का नाम बदलकर रख दिया मेरी जंग। लेकिन अब जरूरत थी नए हीरो की। पहले शत्रुघ्न सिन्हा से बात हुई, पर बात बनी नहीं। तभी सुभाष घई ने अनिल कपूर को फिल्म मशाल में देखा और उनकी एक्टिंग से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें मेरी जंग का हीरो बना दिया।

अनिल कपूर का करियर

एक बार अनिल कपूर ने कहा था “अगर अमिताभ बच्चन उस फिल्म को न छोड़ते, तो शायद मुझे वो मौका कभी न मिलता।” सच भी यही है ‘मेरी जंग’ ने अनिल कपूर का करियर बदल दिया। उनके कोर्टरूम सीन, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल एक्टिंग ने ऑडियंस पर छाप छोड़ दी। आज भी उनके करियर की ये बेहतरीन फिल्म मानी जाती है।

