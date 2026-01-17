अमिताभ बच्चन को है इस बात का अफसोस, कहा- उम्र और समय के साथ...
अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और फैंस के साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करते रहते हैं। अब बिग बी ने बताया कि उन्हें किस बात का बड़ा अफसोस है।
अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वैसे तो बिग बी ने इतने सालों से काफी काम किया है और कई चीजें अचीव की हैं, लेकिन बिग बी ने अब बताया कि कई चीजें हैं जो उन्होंने सालों में सीखनी चाहिए थी, लेकिन सीखी नहीं। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने अपनी जॉब से जुड़ी चीजें कुछ सीखी नहीं जब सही समय था।
बिग बी को है इस बात का बड़ा अफसोस
बिग बी ने लिखा, हर दिन सीखने का है और अफसोस है कि इतने सालों में मुझे कई चीजें सीखनी थी। अफसोस ज्यादा है क्योंकि जो अब सीख रहा हूं, वो तब नहीं था...और अब समय और उम्र के साथ सीखने की इच्छा, प्रयास और ऊर्जा कम होती जाती है।
अब काम में आ गए हैं काफी बदलाव
बिग बी ने आगे लिखा, इन्वेंशन और फ्रेश न्यू सिस्टम की स्पीड बढ़ती ही जा रही है, जब तक आप कुछ नया सीखते हैं, समय निकल जाता है। मेरे समय में अगर आपको जॉब का नहीं पता होता था, आपको अफसोस होता था और नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप जॉब करते हैं तो उसे आउटसोर्स के जरिए भी किया जा सकता है।
प्रोफेशनल लाइफ
बिग बी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कुछ समय पहले उन्होंने शो कौन बनेगा करोड़पति 17 खत्म किया है। वहीं फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट फिल्म वेट्टयन में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ रजनीकांत लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली।
अब वह कल्कि 2898 एडी 2 और सेक्शन 84 में नजर आने वाले हैं। कल्कि 2898 एडी में उनके साथ प्रभास लीड रोल में होंगे। वहीं सेक्शन 84 में बिग बी के साथ निमृत कौर और अभिषेक बनर्जी लीड रोल में होंगे।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।