अमिताभ बच्चन को है इस बात का अफसोस, कहा- उम्र और समय के साथ...

अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के उन स्टार्स में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वैसे तो बिग बी ने इतने सालों से काफी काम किया है और कई चीजें अचीव की हैं, लेकिन बिग बी ने अब बताया कि कई चीजें हैं जो उन्होंने सालों में सीखनी चाहिए थी, लेकिन सीखी नहीं। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने अपनी जॉब से जुड़ी चीजें कुछ सीखी नहीं जब सही समय था।

बिग बी को है इस बात का बड़ा अफसोस बिग बी ने लिखा, हर दिन सीखने का है और अफसोस है कि इतने सालों में मुझे कई चीजें सीखनी थी। अफसोस ज्यादा है क्योंकि जो अब सीख रहा हूं, वो तब नहीं था...और अब समय और उम्र के साथ सीखने की इच्छा, प्रयास और ऊर्जा कम होती जाती है।

अब काम में आ गए हैं काफी बदलाव बिग बी ने आगे लिखा, इन्वेंशन और फ्रेश न्यू सिस्टम की स्पीड बढ़ती ही जा रही है, जब तक आप कुछ नया सीखते हैं, समय निकल जाता है। मेरे समय में अगर आपको जॉब का नहीं पता होता था, आपको अफसोस होता था और नहीं कर पाते थे, लेकिन अब आप जॉब करते हैं तो उसे आउटसोर्स के जरिए भी किया जा सकता है।

प्रोफेशनल लाइफ बिग बी की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो कुछ समय पहले उन्होंने शो कौन बनेगा करोड़पति 17 खत्म किया है। वहीं फिल्मों की बात करें तो वह लास्ट फिल्म वेट्टयन में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ रजनीकांत लीड रोल में थे। हालांकि फिल्म कुछ खास नहीं चली।