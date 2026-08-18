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जब अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर ने कहा था ‘गेट आउट’, हाइट के लिए दिए ताने

By Usha Shrivas
लाइव हिन्दुस्तान
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बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने हाल में बताया कि एक समय ऐसा भी था जब डायरेक्टर ने उन्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया था। हाइट के लिए मिलते थे ताने, सेट पर खूब खाई डांट। अब महानायक बन चमक रहे हैं।

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अमिताभ बच्चन को डायरेक्टर ने कहा था ‘गेट आउट’, हाइट के लिए दिए ताने

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन अपनी एक्टिंग और फिल्मों के अलावा शानदार पर्सनालिटी और दमदार आवाज के लिए भी मशहूर हैं। कई फिल्मों में अपनी आवाज का जादू भी दिखाया है। आज इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ की जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जब उन्हें अपनी लंबी कद-काठी के लिए रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। इस अब्रे में खुद एक्टर ने कौन बनेगा करोड़पति के हाल के एपिसोड में बताया।

कौन बनेगा करोडपति का नया एपिसोड

नए एपिसोड में अमिताभ बच्चन को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में गोल्ड मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन के साथ बातचीत करते देखा जा सकता है।इस खास एपिसोड में झंडू कुमार, शर्मिला धनकर और अस्मिता डे आए हुए थे। इस दौरान अस्मिता ने अमिताभ से पूछा कि क्या कभी फिल्म सेट पर उन्हें भी डांट पड़ती थी। इसके जवाब में एक्टर ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद कर रिजेक्ट होने की बात बताई।

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अमिताभ को हाइट के लिए मिलते थे ताने

एक्टर ने कहा, 'हमको बड़ी डांट पड़ती है, शुरू शरू में तो बहुत पड़ी थी। 'तुमको कुछ अच्छा आता नहीं है, एक्टिंग-वेक्टिंग, तुम बहुत लंबे हो, घर जाओ। अमिताभ ने आगे कहा कि वो आगे बड़े। जब उन्हें काम मिलना शुरू हुआ तो वो बोलते थे यहां खड़े हो जाओ और डायलॉग बोलो।वो मुझे कहते थे कि ये कोई तरीका है डायलॉग बोलने का? वो मुझे डांट कर सही करते थे और मैं भी सुधार कर रहा था।

अमिताभ बच्चन

डायरेक्टर ने अमिताभ को सेट से भगाया

अमिताभ ने आगे बताया कि आमतौर पर वो हमेशा ही समय पर सेट पर पहुंच जाया करते थे। लेकिन एक दिन वो लेट हो गए। तो फिल्म का डायरेक्टर सेट से बाहर खड़ा था। मैं किसी दूसरे की कार में पहुंचा क्योंकि उस समय मेरे पास कार नहीं थी। जब मैं पहुंचा और डायरेक्टर ने मुझे देखा और कहा कि शूटिंग का पैकअप हो गया है। यहां से निकलो।' ये किस्से अमिताभ आज तक नहीं भूल गाए।

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अमिताभ बच्चन इस उम्र में भी कर रहे हैं काम

बता दें, हाल में खबर आई थी कि अमिताभ बच्चन 83 साला की उम्र में भी KBC के नए एपिसोड की शूटिंग कर रहे हैं। खबर ये भी थी कि वो 24 घंटे लंबा शेड्यूल शूट कर रहे हैं। इस उम्र में काम के प्रति उनकी लग्न की हर कोई तारीफ कर रहा है। आने वाले दिनों में अमिताभ को फिल्म कल्कि के सीक्वल में देखा जाएगा। फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है। इस बार नए एक्टर इस फिल्म का हिस्सा बने नजर आएंगे।

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Usha Shrivas

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Usha Shrivas

परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।


हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।


एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।


एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।


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