अमिताभ बच्चन को इस नाम से बुलाती थीं जया बच्चन, ससुर जी ने किया मना तो फिर…
अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति शो में अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते रहते हैं। अब बिग बी ने बताया कि जया उन्हें क्या कहकर बुलाती थीं।
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन बॉलीवुड के पॉपुलर कपल हैं। फैंस को दोनों की जोड़ी काफी पसंद है। इसके अलावा दोनों के बीच हाइट डिफ्रेंस को लेकर भी काफी बातें होती रहती हैं। अब हाल ही में कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में बिग बी ने बताया कि कैसे शादी के बाद जया उन्हें एक शब्द से बुलाती थीं, लेकिन फिर बिग बी के पिता के मना करने के बाद उन्होंने उस वर्ड से बिग बी को बुलाना बंद कर दिया।
बिग बी को क्या बोलती थीं जया
दरअसल, केबीसी के बीते एपिसोड में रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवि दुबे अपनी फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए आए थे। इसी दौरान बिग बी बताते हैं कि जया उन्हें लंबू जी बोलती थीं। वह लंबू जी बोलकर बिग बी को चिढ़ाती थीं। वह बोले, ‘जया काफी सालों तक मुझे लंबू जी बोलती थीं, लेकिन फिर बाबू जी ने कहा कि इस शब्द से मत बुलाओ। या तो नाम लो या फिर कुछ और बोलो तो फिर इसके बाद जया ने लंबू जी कहना बंद कर दिया।’
बिग बी-जया से खुद को और आलिया को कम्पेयर करते रणबीर
रणबीर फिर बोलते हैं कि वह खुद को और आलिया को बिग बी और जया बच्चन जी की जगह पर इमैजिन करते हैं। रणबीर बोलते हैं, मैं ऐसा ही सोचता हूं अपने दिमाग में कि मैं अमित जी जैसे लंबा और आलिया थोड़ी छोटी जया आंटी के जैसे तो फोटोज अच्छी लगाती होंगी हमारी तो मैं ऐसे ही इमैजिन करता हूं।
बिग बी भी इस कम्पैरिजन से हंसने लग जाते हैं। रणबीर फिर दोनों की हाइट को लेकर पूछते हैं। बिग बी बोलते हैं कि वह 6 फीट 2 इंच के हैं वहीं जया 5 फीट 3 या 4 इंच के।
बिग बी और जया की स्टोरी
बिग बी और जया की बात करें तो दोनों की मुलाकात फिल्म गुड्डी के दौरान हुई। दोनों को फिर 1972 में फिल्म एक नजर के दौरान एक-दूसरे से प्यार हो गया।
दोनों ने साथ में जंजीर, अभिमान, छुपके-छुपके और शोले में साथ काम किया है। 1973 3 जून को दोनों ने शादी की। तबसे लेकर अब तक दोनों साथ हैं। दोनों के 2 बच्चे अभिषेक बच्चन और श्वेता बच्चन हैं।
रामायण फिल्म के बारे में जानें
वहीं रणबीर और साई की फिल्म रामायण की बात करें तो इस मूवी को नितेश तिवारी ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में रणीबर ने राम, साई पल्लवी ने सीता, रवि दुबे ने लक्ष्मण, यश ने रावण और सनी देओल ने हनुमान का किरदार निभाया है। फिल्म 5 नवंबर को रिलीज हो रही है।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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