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अमिताभ बच्चन ने सुनाया धर्मेंद्र के घर से जुड़ा किस्सा, बोले- 4-5 आदमी सीढ़ी चढ़कर...

By Harshita Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने अपने दोस्त धर्मेंद्र को याद किया। उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र का घर ऐसा था कि वहां कोई भी आ जा सकता था। उन्होंने इसी जुड़ा एक किस्सा भी सुनाया। 

Amitabh Bachchan and Dharmendra
अमिताभ बच्चन ने सुनाया धर्मेंद्र के घर का किस्सा

अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति के 18वें सीजन के साथ वापसी कर चुके हैं। नए सीजन के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने धर्मेंद्र से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे धर्मेंद्र के घर में किसी के भी आने-जाने पर कोई रोक नहीं थी। उन्होंने बताया कि उनके घर कोई भी आ जा सकता था।

अमिताभ बच्चन ने की धर्मेंद्र की तारीफ

बिग बी ने धर्मेंद्र को याद करते हुए कहा कि इनका घर ऐसा था जहां कोई भी आ जा सकता था। उनके घर पर आनेवाले हर शख्स का स्वागत अपनेपन से होता था। धर्मेंद्र की इसी दरियादिली से जुड़ा किस्सा अमिताभ बच्चन ने शो पर सुनाया।

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अमिताभ ने सुनाया धर्मेंद्र के घर से जुड़ा किस्सा

उन्होंने कहा, “एक बात बता दूं इनके घर के बारे में। सर, इनका घर जो है ना, वो सबके लिए फ्री है। जो आएगा...ये आपका ही घर है। एक दिन मुझे याद है धर्म जी आए और देखा कि 4-5 आदमी सीढ़ी चढ़कर जा रहे हैं, तो उन्होंने पूछा भाई, कौन हैं आप? क्या कर रहे हैं? तो बोला कि गांव से आए हैं। उन्हें खुद भी नहीं पता होता था कि कितने लोग आते हैं...बहुत बड़ा दिल था।”

दोस्ती की मिसाल बने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन

धर्मेंद्र इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन के सीनियर थे। दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में शोले शामिल है। इस फिल्म में अमिताभ और धर्मेंद्र ने जय-वीरू का किरदार निभाया था। दोनों का इन किरदारों ने लोगों के मन में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी दो दोस्तों को देख लोग जय और वीरू ही कहते हैं।

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2025 में हुआ था धर्मेंद्र का निधन

धर्मेंद्र की बात करें तो नवंबर 2025 में एक्टर का निधन हुआ। उनके निधन से आज भी उनके परिवार के लोग और फैंस उभर नहीं पाए हैं। सलमान खान भी धर्मेंद्र के निधन से काफी परेशान हुए थे। बिग बॉस के एक एपिसोड में धर्मेंद्र के बारे में बात करते-करते सलमान खान इमोशनल हो गए थे। धर्मेंद्र सलमान खान को अपने बेटे की तरह मानते थे।

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बता दें, धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल की फिल्म बंटवारा 1947 आज यानी 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इस फिल्म की शुरुआत में सनी देओल ने अपने पिता को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। बंटवारा 1947 की बात करें तो ये फिल्म एक भावुक कर देने वाली फिल्म है। ये फिल्म भारत-पाकिस्तान के विभाजन के दौर में लिखी गई कहानी है।

Harshita Pandey

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Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


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