Amitabh Bachchan के साथ कॉलेज की लड़कियों ने की थी छेड़छाड़, बोले- तब हमें पता चला...
अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में अपने जीवन से जुड़ा एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि एक बार वो दिल्ली के एक कॉलेज गए थे जहां बालकनी में बैठीं कॉलेज की कुछ लड़कियों ने उन्हें छेड़ा था।
कौन बनेगा करोड़पति होस्ट अमिताभ बच्चन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से जुड़ा एक किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि एक बार वो मिरांडा हाउस गए थे। वहां, कॉलेज की लड़कियों ने उन्हें छेड़ दिया था। अमिताभ ने कहा कि तब उन्हें पता चला कि एक महिला के दिल पर क्या होता है जब इस तरह से उसकी छेड़छाड़ होती है।
अमिताभ बच्चन ने सुनाया मिरांडा हाउस से जुड़ा किस्सा
अमिताभ बच्चन ने वो किस्सा याद करते हुए कहा, "मैं आपको बताना चाहता हूं इस वक्त थोड़ी सी गंभीर बात है...जिस दिन हम पहली दफा मिरांडा हाउस में घुसे, तो बालकनी पर बैठीं जितनी हॉस्टल की लड़कियां थीं बोलीं- आए हाए क्या चाल है..."
अमिताभ बोले- तब पता चला कि किसी महिला के दिल में क्या होता है
उन्होंने आगे कहा, "और तब हमको पता चला कि एक महिला के दिल में क्या होता है जब इस तरह से उसकी छेड़-छाड़ होती है। क्योंकि जब तक आपके ऊपर नहीं बीतेगी, आपको पता नहीं चलेगा जो मिरांडा हाउस में पहले दिन घुसा और जब सुना ये तो हम को पता नहीं चला कि यार क्या करें… "
अमिताभ ने कहा- वहां से भाग गए थे और क्या
अमिताभ बच्चन ने ये किस्सा माधुरी दीक्षित के सामने बताया। पूरा किस्सा सुनने के बाद उन्होंने अमिताभ बच्चन से पूछा कि फिर उन्होंने क्या किया। अमिताभ बच्चन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया- भाग गए और क्या…।
जब अमिताभ के सामने हॉट सीट पर बैठे रणबीर कपूर
केबीसी के सेट पर इससे पहले रणबीर कपूर अपनी फिल्म रामायण के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। इस दौरान रणबीर ने अमिताभ बच्चन से कहा था, "सर, मैं कहीं न कहीं अभिषेक के साथ बड़ा हुआ हूं। जब भी आपको अभिषेक के बारे में लगता था कि वह कुछ अच्छा या बुरा कर रहा है, तो आप खुलकर अपनी बात कहते थे कि मुझे यह पसंद नहीं है या फिर आप जया आंटी के जरिए अपनी बात कहते थे? क्योंकि मेरे पापा तो मम्मी के जरिए अपनी बात कहते थे।
अमिताभ बच्चन नहीं करते हैं अभिषेक बच्चन की आलोचना
रणबीर के सवाल का जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने कहा था, "बाहर पहले से ही लाखों लोग आलोचना करने के लिए बैठे हैं। घर में एक और आलोचक का होना ठीक नहीं। हमने कभी अभिषेक की आलोचना नहीं की, बस उसे आशीर्वाद दिया।मैंने हमेशा उससे कहा कि अगर कोई फिल्म नहीं चली तो कोई बात नहीं, आगे और भी फिल्में आएंगी और तुम्हें आगे भी काम मिलता रहेगा। इस तरह आशीर्वाद के तौर पर उससे बात की, लेकिन आलोचना नहीं की।"
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना