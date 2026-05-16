अमिताभ बच्चन ने जिस एक्ट्रेस संग दीं 8 सुपरहिट फिल्में, हिट रही थी जोड़ी, उसी ने लगाए थे चौंकाने वाले गंभीर अरोप
अमिताभ की केमिस्ट्री इस एक्ट्रेस संग इतनी जबरदस्त थी कि लोग उनकी फिल्मों के रिलीज का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस जोड़ी का आलम ये था कि लोग इन्हें बॉलीवुड का गोल्डन पेयर कहते थे। दोनों ने एक साथ 8 फिल्में दी हैं, लेकिन एक वक्त आया जब ये जोड़ी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ गई।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में अमिताभ ने कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। यही नहीं पर्दे पर बिग बी ने कई एक्ट्रेसेस संग स्क्रीन शेयर किया। इनमें एक एक्ट्रेस थीं परवीन बॉबी। अमिताभ और परवीन की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि लोग उनकी फिल्मों के रिलीज का बेसब्री से इंतजार करते थे। इस जोड़ी का आलम ये था कि लोग इन्हें बॉलीवुड का गोल्डन पेयर कहते थे। दोनों ने एक साथ 8 फिल्में दी हैं, लेकिन एक वक्त आया जब ये जोड़ी ऐसी कॉन्ट्रोवर्सी से जुड़ गई की किसी ने सोचा भी नहीं था। परवीन बॉबी के अमिताभ पर कुछ ऐसे आरोपों लगाए थे, जिसने उस दौर में लोगों को हैरान कर दिया था और हर कोई बस यही जानना चाहता था कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ था?
पहले जानते हैं अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की उन आठ फिल्मों के बारे में...
दीवार (1975)
अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी ने साल 1975 में आई फिल्म 'दीवार' में काम किया था। इस मूवी में इन दोनों के अलावा शशि कपूर लीड रोल में थे। इस फिल्म को आईएमडीबी पर 8 रेटिंग मिली है।
अमर अकबर एंथनी (1977)
साल 1977 में रिलीज हुई मल्टीस्टारर फिल्म 'अमर अकबर एंथनी' उस दौर की सुपरहिट फिल्म थी। इसमें अमिताभ बच्चन और परवीन की जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इस मूवी में इन दोनों के अलावा ऋषि कपूर, नीतू सिंह, विनोद खन्ना, शबाना आजमी जैसे कलाकार लीड रोल में थे। आईएमडीबी पर इसे 7.4 रेटिंग मिली है।
दो और दो पांच (1980)
अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी ने साल 1980 में आई फिल्म 'दो और दो पांच' में भी एक साथ काम किया। इस मूवी में उनके अलावा शशि कपूर और हेमा मालिनी लीड रोल में थे। इस फिल्म को IMDb पर 6.8 रेटिंग मिली है।
शान (1980)
अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी ने साल 1980 में आई फिल्म 'शान' में भी एक साथ काम किया था। इस मूवी में उनके अलावा शशि कपूर और राखी गुलजार लीड रोल में थे। इस फिल्म को IMDb पर 7 रेटिंग मिली है।
कालिया (1981)
साल 1981 में आई अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की फिल्म 'कालिया' इनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म को IMDb पर 6.7 रेटिंग मिली है।
खुद्दार (1982)
साल 1982 में आई अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी की फिल्म 'खुद्दार' में उनके अलावा संजीव कुमार, विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और तनुजा जैसे कलाकार थे। इस फिल्म को IMDb पर 6.6 रेटिंग मिली है।
नमक हलाल (1982)
अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी ने साल 1982 में आई फिल्म 'शान' में भी एक साथ काम किया था। इस मूवी में उनके अलावा शशि कपूर और स्मिता पाटिल लीड रोल में थे। हालांकि, मूवी में बिग बी के अपोजिट स्मिता थीं। इस फिल्म को IMDb पर 7.2 रेटिंग मिली है।
महान (1983)
अमिताभ बच्चन और परवीन बॉबी ने साल 1983 में आई फिल्म 'महान' में भी एक साथ काम किया था। इस मूवी में उनके अलावा जीनत अमान, अमजद खान, वहीदा रहमान जैसे कलाकार थे। IMDb पर इस मूवी को 6 रेटिंग मिली है।
अमिताभ पर लगाए गंभीर आरोप
दोनों की जोड़ी टॉप पर थी कि तभी साल 1980 के दशक में परवीन बॉबी के एक बयान ने पूरी इंडस्ट्री को चौंका दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने अमिताभ बच्चन पर आरोप लगाए कि अभिनेता उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उस वक्त ये खबरें मैगजीन की हेडलाइन बन गई थीं। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इन आरोपों पर कभी ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। बाद में कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि परवीन बॉबी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों से गुजर रही थीं। यही नहीं धीरे-धीरे वो लाइमलाइट से दूर होती चली गईं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
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