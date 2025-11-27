अमिताभ बच्चन के माता-पिता ने छुए थे जया के पैर, गृहप्रवेश के दौरान कहा था- इस घर में…

संक्षेप: आइए आपको अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी का किस्सा बताते हैं। ये कोई सुना-सुनाया किस्सा नहीं है, बल्कि अमिताभ के पिता द्वारा ऑटोबायोग्राफी में बताया गया किस्सा है।

अमिताभ बच्चन के पिता, कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन को जया बच्चन का काम करना पसंद नहीं था। दरअसल उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी ‘दशद्वार से सोपान तक’ में खुद ये बात बताई है। उन्होंने लिखा कि 1973 में अमिताभ और जया की शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई थी। शादी में केवल करीबी दोस्तों ने ही शिरकत की थी।

हरिवंश राय बच्चन ने उस समय को याद किया जब अमिताभ और जया की शादी हुई थी और शादी के कुछ ही दिनों बाद जया को शूटिंग के लिए जाना पड़ा था। उन्होंने लिखा कि उन्हें यह पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि जब घर में तीन आदमी थे जो खर्च उठा सकते थे जो जया क्यों काम करें।

हरिवंश राय बच्चन ने बताया कि जब जया बच्चन का गृहप्रवेश हुआ था तब उन्होंने उनके पैर छूकर उनका स्वागत किया था। उनका कहना है कि उनकी घर की पारंपरा है जाे नई बहू का सम्मान करने के लिए बनाई गई है। उन्होंने ये भी बताया कि यह पहली और आखिरी बार होता है जब सास अपनी बहू के पैर छूती है। इसके बाद हर मौके पर बहू को ही सास के पैर छूने पड़ते हैं।

उन्होंने लिखा, “बहू का स्वागत करते हुए सास कहती है, ‘इस घर में देवी के रूप में प्रवेश करो जो हमें आशीर्वाद देने आई है’ और बहू जवाब में कहती है, ‘मैं, देवी, इस घर में पालकी में प्रवेश करती हूं और अंत में अग्नि में विराजमान हो जाऊंगी’।”