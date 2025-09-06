अमिताभ बच्चन ने बताया जिंदगी के सबसे बड़े पछतावे के बारे में, बोले- समय नहीं मिला इसलिए...

अमिताभ बच्चन केबीसी शो में कई बार अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी बातें शेयर करते रहते हैं। अब बिग बी ने लाइफ के सबसे बड़े पछतावे के बारे में शो में बताया। बिग बी ने यह भी बताया कि उनके घर में एक बड़ा नियम बनाया गया।

अमिताभ बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करोड़पति शो होस्ट कर रहे हैं। इस शो को काफी पसंद किया जाता है क्योंकि इसमें ना सिर्फ सबको ज्ञान मिलता है बल्कि बिग बी इस दौरान अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के कुछ किस्से भी बताते हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। अब बिग बी ने हाल के एपिसोड में जिंदगी के एक बहुत बड़े अफसोस के बारे में बताया।

दरअसल, बिग बी उन दिनों को याद करते हैं जब वह काम में बहुत बिजी होते थे और उस वक्त जया ने दोनों बच्चे अभिषेक और श्वेता का पूरा ध्यान रखा। उन्हें इस बात का अफसोस है कि वह बच्चों के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाए।

सुबह निकलते थे और देर रात आते थे बिग बी बिग बी ने कहा, 'हमारा जो वातावरण था, बहुत साधारण था। बच्चों की रेख-देख जया करेगी, हम जाएंगे काम पर। उन्होंने सब कुछ देखा है। और ये एक अफसोस रहा है हमारे मन में कि ज्यादा समय नहीं बिता पाए बच्चों के साथ क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर रात तक काम करते थे। सुबह निकलते तो बच्चे सो रहे होते थे, वापस आते थे तब देर रात हो जाती थी और बच्चे सो ही रहे होते थे तो समय नहीं मिला इसलिए जया ने संभाला। कभी लगता है कि काश हम भी अभिषेक या श्वेता के साथ समय बिता सकते।'

फिर बनाया नया नियम बिग बी ने आगे कहा, ‘फिर ये तय हुआ कि मैं रविवार को काम नहीं करूंगा और वो दिन बच्चों के लिए था। हम खेलते थे या साथ में कुछ भी करते थे और आज भी वो प्रथा हमारे घर में चल रही है कि रविवार को एक भोजन जो है, उसमें पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाएगा।’