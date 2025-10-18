Hindustan Hindi News
जब 65 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने किया था 19 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस, बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी फिल्म

संक्षेप: आज हम आपको अमिताभ बच्चन की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक्टर ने एक 19 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस किया था। ये एक्ट्रेस आज इस दुनिया में नहीं है। अमिताभ की यंग एक्ट्रेस संग रोमांस को लेकर खूब आलोचना हुई थी।  

Sat, 18 Oct 2025 02:42 PMHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में की हैं। हर कोई उनका सम्मान करता है। पर उनके करियर में कई बार ऐसा वक्त आया जब उन्होंने लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हम आपको अमिताभ की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसके लिए अमिताभ को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस फिल्म में अमिताभ ने 19 साल की एक्ट्रेस संग रोमांटिक सीन्स दिए थे जिस वजह से एक्टर की खूब आलोचना हुई थी।

साल 2007 में रिलीज हुई थी फिल्म

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन की उम्र 65 साल थी। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है निशब्द।

19 साल की एक्ट्रेस संग किया था रोमांस

अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान संग रोमांटिक सीन किए थे। जिया खान की उम्र उस वक्त 19 साल थी। निशब्द जिया खान की डेब्यू फिल्म थी। बता दें, जिया खान ने 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। जिया खान ने साल 2013 में दुनिया को अलविदा कहा था।

कितना था फिल्म का बजट?

19 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस करने की वजह से उस वक्त अमिताभ बच्चन की खूब आलोचना हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस डिजास्टर साबित हुई थी। boxofficeindia.com के मुताबिक, निशब्द का बजट 8.50 करोड़ था। वहीं, इस फिल्म ने भारत में 10.65 करोड़ की कमाई की थी। फिल्म को राम गोपाल वर्मा ने डायरेक्ट किया था।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
Amitabh Bachchan

