जब 65 साल की उम्र में अमिताभ बच्चन ने किया था 19 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस, बॉक्स ऑफिस डिजास्टर थी फिल्म

संक्षेप: आज हम आपको अमिताभ बच्चन की उस फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसमें एक्टर ने एक 19 साल की एक्ट्रेस संग रोमांस किया था। ये एक्ट्रेस आज इस दुनिया में नहीं है। अमिताभ की यंग एक्ट्रेस संग रोमांस को लेकर खूब आलोचना हुई थी।

अमिताभ बच्चन इंडस्ट्री के एक दिग्गज कलाकार हैं। उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में की हैं। हर कोई उनका सम्मान करता है। पर उनके करियर में कई बार ऐसा वक्त आया जब उन्होंने लोगों की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। हम आपको अमिताभ की एक ऐसी ही फिल्म के बारे में बता रहे हैं जिसके लिए अमिताभ को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। इस फिल्म में अमिताभ ने 19 साल की एक्ट्रेस संग रोमांटिक सीन्स दिए थे जिस वजह से एक्टर की खूब आलोचना हुई थी।

साल 2007 में रिलीज हुई थी फिल्म हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं वो फिल्म साल 2007 में रिलीज हुई थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन की उम्र 65 साल थी। क्या आप पहचान पाए फिल्म का नाम? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस फिल्म का नाम है निशब्द।

19 साल की एक्ट्रेस संग किया था रोमांस अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म में दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान संग रोमांटिक सीन किए थे। जिया खान की उम्र उस वक्त 19 साल थी। निशब्द जिया खान की डेब्यू फिल्म थी। बता दें, जिया खान ने 25 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था। जिया खान ने साल 2013 में दुनिया को अलविदा कहा था।