Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmitabh Bachchan Once Denied Buying Best Actor Awards but Anil Kapoor took it claims Khuda Gawah producer Manoj Desai
प्रोड्यूसर का दावा, अमिताभ बच्चन ने बेस्ट अवॉर्ड खरीदने से किया मना, इस एक्टर ने उठाया मौके का फायदा, झट से खरीद लिया

प्रोड्यूसर का दावा, अमिताभ बच्चन ने बेस्ट अवॉर्ड खरीदने से किया मना, इस एक्टर ने उठाया मौके का फायदा, झट से खरीद लिया

संक्षेप:

कई बार स्टार्स के द्वारा अवॉर्ड खरीदने को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहे और कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा। एक ऐसे ही एक्टर रहे हैं, जिन्होंने एक बार अवॉर्ड खरीदने के ऑफर को ठुकरा दिया था।

Dec 28, 2025 01:54 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

स्टार्स के लिए अवॉर्ड मिलना किसी बड़े सपने से कम नहीं है। उनके बेहतर काम के लिए स्टार्स को अवॉर्ड दिया जाता है। वहीं, कई बार स्टार्स के द्वारा अवॉर्ड खरीदने को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहे और कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा। एक ऐसे ही एक्टर रहे हैं, जिन्होंने एक बार अवॉर्ड खरीदने के ऑफर को ठुकरा दिया था। इस बात का खुलासा हाल ही में थिएटर मालिक और प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। आइए जानते हैं कौन है वो?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमिताभ ने ठुकरा दिया था अवॉर्ड

थिएटर मालिक और प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने हाल ही में विकी लालवानी के यूट्यूब चैनल के लिए अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मनोज ने बताया, 'एक बार, मैं और अमिताभ बच्चन साथ बैठे थे जब अवॉर्ड फंक्शन चल रहा था। रऊफ मोहम्मद (दिवंगत फिल्म राइटर) मेरे पास आए और पूछा, ‘अगर मैं अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दूं, तो क्या आप इस पार्टी का पूरा खर्च उठाएंगे? इस पर बिग बी ने सख्ती से इस ऑफर को ठुकरा दिया।'

क्या अमिताभ के मना करने के बाद इस एक्टर ने खरीदा अवॉर्ड

मनोज ने बिग बी के रिएक्शन को याद करते हुए कहा, 'मैं अमिताभ बच्चन के पास इस बारे में पूछने गया था, और उन्होंने मुझसे कहा कि 'अमिताभ बच्चन अवॉर्ड नहीं खरीदते।' उन्होंने मुझसे यह भी कहा, 'मुझे पता है कि यह अवॉर्ड किसे मिलेगा-यह अनिल कपूर को मिलेगा, और उन्होंने पहले ही अपने घर की छत पर एक बड़ी पार्टी ऑर्गनाइज कर ली है।' आगे यह आरोप लगाते हुए कि अनिल कपूर ने अवॉर्ड खरीदा था, मनोज ने कहा, 'और अनिल कपूर को उस साल बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। मुझे लगता है कि उन्हें मिस्टर इंडिया के लिए अवॉर्ड मिला था। अनिल कपूर फिल्मफेयर पार्टी के लिए पैसे देने को तैयार हो गए थे, और इसलिए उन्हें अवॉर्ड मिला।'

इस मूवी के लिए मिला था अवॉर्ड

हालांकि, बता दें कि मनोज देसाई के इन दावों की बात करें तो अनिल कपूर को बेस्ट एक्टर फिल्मफेयर अवॉर्ड मिस्टर इंडिया के लिए 1987 में नहीं मिला था। जबकि तेजाब के लिए अनिल कपूर को 1989 में अवॉर्ड हासिल हुआ था। वहीं, इसी साल शहंशाह के लिए अमिताभ बच्चन इसी कैटेगरी के लिए नॉमिनेटेड थे।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
Amitabh Bachchan Anil Kapoor

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।