प्रोड्यूसर का दावा, अमिताभ बच्चन ने बेस्ट अवॉर्ड खरीदने से किया मना, इस एक्टर ने उठाया मौके का फायदा, झट से खरीद लिया

स्टार्स के लिए अवॉर्ड मिलना किसी बड़े सपने से कम नहीं है। उनके बेहतर काम के लिए स्टार्स को अवॉर्ड दिया जाता है। वहीं, कई बार स्टार्स के द्वारा अवॉर्ड खरीदने को लेकर बहुत सारी बातें हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो अपने सिद्धांतों पर टिके रहे और कभी कोई अवॉर्ड नहीं खरीदा। एक ऐसे ही एक्टर रहे हैं, जिन्होंने एक बार अवॉर्ड खरीदने के ऑफर को ठुकरा दिया था। इस बात का खुलासा हाल ही में थिएटर मालिक और प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने अपने एक इंटरव्यू में किया है। आइए जानते हैं कौन है वो?

अमिताभ ने ठुकरा दिया था अवॉर्ड थिएटर मालिक और प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने हाल ही में विकी लालवानी के यूट्यूब चैनल के लिए अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान मनोज ने बताया, 'एक बार, मैं और अमिताभ बच्चन साथ बैठे थे जब अवॉर्ड फंक्शन चल रहा था। रऊफ मोहम्मद (दिवंगत फिल्म राइटर) मेरे पास आए और पूछा, ‘अगर मैं अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दूं, तो क्या आप इस पार्टी का पूरा खर्च उठाएंगे? इस पर बिग बी ने सख्ती से इस ऑफर को ठुकरा दिया।'

क्या अमिताभ के मना करने के बाद इस एक्टर ने खरीदा अवॉर्ड मनोज ने बिग बी के रिएक्शन को याद करते हुए कहा, 'मैं अमिताभ बच्चन के पास इस बारे में पूछने गया था, और उन्होंने मुझसे कहा कि 'अमिताभ बच्चन अवॉर्ड नहीं खरीदते।' उन्होंने मुझसे यह भी कहा, 'मुझे पता है कि यह अवॉर्ड किसे मिलेगा-यह अनिल कपूर को मिलेगा, और उन्होंने पहले ही अपने घर की छत पर एक बड़ी पार्टी ऑर्गनाइज कर ली है।' आगे यह आरोप लगाते हुए कि अनिल कपूर ने अवॉर्ड खरीदा था, मनोज ने कहा, 'और अनिल कपूर को उस साल बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड मिला। मुझे लगता है कि उन्हें मिस्टर इंडिया के लिए अवॉर्ड मिला था। अनिल कपूर फिल्मफेयर पार्टी के लिए पैसे देने को तैयार हो गए थे, और इसलिए उन्हें अवॉर्ड मिला।'