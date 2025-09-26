Amitabh Bachchan On Screen wife and politician Nafisa Ali has been diagnosed with cancer for the second time It Is stage अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी को दूसरी बार हुआ कैंसर, पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा, कहा- 'मैं मरना नहीं चाहती…', Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmitabh Bachchan On Screen wife and politician Nafisa Ali has been diagnosed with cancer for the second time It Is stage

अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी को दूसरी बार हुआ कैंसर, पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा, कहा- 'मैं मरना नहीं चाहती…'

एक्ट्रेस ने बताया उन्हें पता था कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है। वो जब गोवा में रोजाना टहलती थी, लेकिन अचानक उन्हें असामान्य रूप से थकान महसूस होने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मामूली बात नहीं है।'

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 09:33 PM
share Share
Follow Us on
अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी को दूसरी बार हुआ कैंसर, पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा, कहा- 'मैं मरना नहीं चाहती…'

बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता नफीसा अली को दूसरी बार कैंसर का पता चला है। नफीसा इससे पहले इसी बीमारी से सात साल की लंबी लड़ाई लड़ चुकी हैं। नफीसा एक बार फिर से इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो गई हैं। उन्हें दोबारा कैंसर हो गया है। नफीसा को स्टेज 4 कैंसर हुआ है, जो पेरिटोनियल कैंसर है। अपनी बीमारी के बारे में खुद एक्ट्रेस ने फैंस को जानकारी दी है।

मुझे एहसास हुआ कोई मामूली बात नहीं है

नफीसा अली ने हाल ही में द क्विंट को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कैंसर के अपनी लंबी और इमोशनल लड़ाई को लेकर खुलकर बात की। नफीसा ने बताया, 'मुझे पता था कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। मैं गोवा में रोजाना टहलती थी, लेकिन अचानक मुझे असामान्य रूप से थकान महसूस होने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली बात नहीं है।'

'मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है'

कई डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद, उन्हें बार-बार यही बताया गया कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। कुछ ने तो एंटीबायोटिक्स भी लिख दीं। मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास वापस गई और उनसे मेरा स्कैन दोबारा चेक करने की रिक्वेस्ट की। मैं रोने लगी और बोली, 'मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है।'

डॉक्टर ने बताया टीबी

आखिरकार, डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीबी है, लेकिन नफीसा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पीईटी स्कैन करवाने के लिए कहा और टेस्ट से पहले मजाक में अपने डॉक्टरों से शर्त लगा ली। 'जब रिपोर्ट आई, तो उनके पास कुछ भी कहने को नहीं था। मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि यह टीबी नहीं है, मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि उसे टीबी नहीं है, मैंने उनमें से हर एक से पांच रुपये लिए। वे परेशान हुए, लेकिन मैंने उनसे कहा, 'कोई बात नहीं। मैं इसे हरा दूंगी।'

अब स्टेज 4 में है

नफीसा को वह पल याद है जब उन्हें बताया गया था कि कैंसर फैल गया है। जब डॉक्टर ने मुझे बताया, 'मैं हंस पड़ी।' डॉक्टरों ने मुझे कहा कि देरी की वजह से यह हर जगह पहुंच गया है। मैंने कहा, 'कोई बात नहीं, मैं इससे लड़ूंगी। मैं मरना नहीं चाहती। तब मैं स्टेज 3 में थी, और अब यह स्टेज 4 में है।' बता दें कि नफीसा अली ने अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'मेजर साहब' और 'ऊंचाई' में काम किया है। 'मेजर साहब' में एक्ट्रेस बिग बी पत्नी के रोल में थीं।

Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।