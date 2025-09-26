अमिताभ बच्चन की ऑनस्क्रीन पत्नी को दूसरी बार हुआ कैंसर, पूरे शरीर में तेजी से फैल रहा, कहा- 'मैं मरना नहीं चाहती…'

एक्ट्रेस ने बताया उन्हें पता था कि उनके शरीर में कुछ गड़बड़ है। वो जब गोवा में रोजाना टहलती थी, लेकिन अचानक उन्हें असामान्य रूप से थकान महसूस होने लगी। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई मामूली बात नहीं है।'

बॉलीवुड एक्ट्रेस और राजनेता नफीसा अली को दूसरी बार कैंसर का पता चला है। नफीसा इससे पहले इसी बीमारी से सात साल की लंबी लड़ाई लड़ चुकी हैं। नफीसा एक बार फिर से इस खतरनाक बीमारी का शिकार हो गई हैं। उन्हें दोबारा कैंसर हो गया है। नफीसा को स्टेज 4 कैंसर हुआ है, जो पेरिटोनियल कैंसर है। अपनी बीमारी के बारे में खुद एक्ट्रेस ने फैंस को जानकारी दी है।

मुझे एहसास हुआ कोई मामूली बात नहीं है नफीसा अली ने हाल ही में द क्विंट को अपना इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने कैंसर के अपनी लंबी और इमोशनल लड़ाई को लेकर खुलकर बात की। नफीसा ने बताया, 'मुझे पता था कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है। मैं गोवा में रोजाना टहलती थी, लेकिन अचानक मुझे असामान्य रूप से थकान महसूस होने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि यह कोई मामूली बात नहीं है।'

'मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ है' कई डॉक्टरों के पास जाने के बावजूद, उन्हें बार-बार यही बताया गया कि यह कोई गंभीर बात नहीं है। कुछ ने तो एंटीबायोटिक्स भी लिख दीं। मैं रेडियोलॉजिस्ट के पास वापस गई और उनसे मेरा स्कैन दोबारा चेक करने की रिक्वेस्ट की। मैं रोने लगी और बोली, 'मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है।'

डॉक्टर ने बताया टीबी आखिरकार, डॉक्टरों ने बताया कि मुझे टीबी है, लेकिन नफीसा को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने पीईटी स्कैन करवाने के लिए कहा और टेस्ट से पहले मजाक में अपने डॉक्टरों से शर्त लगा ली। 'जब रिपोर्ट आई, तो उनके पास कुछ भी कहने को नहीं था। मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि यह टीबी नहीं है, मैंने उनसे शर्त लगाई थी कि उसे टीबी नहीं है, मैंने उनमें से हर एक से पांच रुपये लिए। वे परेशान हुए, लेकिन मैंने उनसे कहा, 'कोई बात नहीं। मैं इसे हरा दूंगी।'