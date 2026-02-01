अमिताभ बच्चन के पड़ोसी ने एक्टर से की ये खास रिक्वेस्ट, हर संडे वाले वीडियो में आते हैं नजर

संक्षेप: अमिताभ बच्चन हर रविवार को घर के बाहर खड़े फैंस से मिलते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। इन वीडियोस में एक्टर के पड़ोसी भी नजर आते हैं। अब एक्टर के पड़ोसी ने एक वीडियो शेयर कर खास रिक्वेस्ट कर दी है।

महानायक अमिताभ बच्चन पिछले 55 सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। 83 साल की उम्र में भी एक्टर फिल्मों में एक्टिव हैं। टीवी शो होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ हर रविवार अपने बंगले जलसा से बाहर निकलते हैं। हजारों की संख्या में खड़ी भीड़ का अभिवादन करते हुए देखे गए हैं। इस भीड़ के ठीक पीछे बच्चन परिवार के पड़ोसी भी नजर आते हैं जो एक्टर की एक झलक पाने के इंतजार में खड़े रहते हैं। फैंस से मिलने के बाद अमिताभ ऊपर खिड़की पर खड़े अपने इन पड़ोसियों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। अब उनके इसी पड़ोसी ने वीडियो शेयर स्टार अमिताभ बच्चन से ये खास रिक्वेस्ट की है।

अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की ये खास रिक्वेस्ट अमिताभ बच्चन के पड़ोस में एक गुजराती परिवार रहता है। उसी परिवार के एक सदस्य को कई बार अमिताभ बच्चन के पड़ोस में नजर आ रही उस खिड़की पर देखा गया है। इस पड़ोसी का नाम निर्मित जेसरानी है। अब बच्चन परिवार के इस पड़ोसी ने एक्टर से खास रिक्वेस्ट की है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'हाय, अमिताभ बच्चन सर, मैं आपका पड़ोसी हूं। मेरा नाम निर्मित जेसरानी है। हर रविवार, अपने फैंस का अभिवादन करने के बाद आप जिस तरह हमें देखकर हमें वेव करते हैं, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। अपनी इस विनम्रता को इतने पास से देखना सच में शानदार है। और अगर संभव हो तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा’। इस वीडियो में निम्रित अमिताभ से एक बार मिलने की रिक्वेस्ट करते दिख रहे हैं।