Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडamitabh bachchan neighbore shares a video and request actor to meet him once watch
अमिताभ बच्चन के पड़ोसी ने एक्टर से की ये खास रिक्वेस्ट, हर संडे वाले वीडियो में आते हैं नजर

अमिताभ बच्चन के पड़ोसी ने एक्टर से की ये खास रिक्वेस्ट, हर संडे वाले वीडियो में आते हैं नजर

संक्षेप:

अमिताभ बच्चन हर रविवार को घर के बाहर खड़े फैंस से मिलते हैं, उनका अभिवादन करते हैं। इन वीडियोस में एक्टर के पड़ोसी भी नजर आते हैं। अब एक्टर के पड़ोसी ने एक वीडियो शेयर कर खास रिक्वेस्ट कर दी है।

Feb 01, 2026 03:31 pm ISTUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

महानायक अमिताभ बच्चन पिछले 55 सालों से फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। 83 साल की उम्र में भी एक्टर फिल्मों में एक्टिव हैं। टीवी शो होस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अमिताभ हर रविवार अपने बंगले जलसा से बाहर निकलते हैं। हजारों की संख्या में खड़ी भीड़ का अभिवादन करते हुए देखे गए हैं। इस भीड़ के ठीक पीछे बच्चन परिवार के पड़ोसी भी नजर आते हैं जो एक्टर की एक झलक पाने के इंतजार में खड़े रहते हैं। फैंस से मिलने के बाद अमिताभ ऊपर खिड़की पर खड़े अपने इन पड़ोसियों को भी हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। अब उनके इसी पड़ोसी ने वीडियो शेयर स्टार अमिताभ बच्चन से ये खास रिक्वेस्ट की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अमिताभ बच्चन के पड़ोसी की ये खास रिक्वेस्ट

अमिताभ बच्चन के पड़ोस में एक गुजराती परिवार रहता है। उसी परिवार के एक सदस्य को कई बार अमिताभ बच्चन के पड़ोस में नजर आ रही उस खिड़की पर देखा गया है। इस पड़ोसी का नाम निर्मित जेसरानी है। अब बच्चन परिवार के इस पड़ोसी ने एक्टर से खास रिक्वेस्ट की है। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, 'हाय, अमिताभ बच्चन सर, मैं आपका पड़ोसी हूं। मेरा नाम निर्मित जेसरानी है। हर रविवार, अपने फैंस का अभिवादन करने के बाद आप जिस तरह हमें देखकर हमें वेव करते हैं, वो आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ कहता है। अपनी इस विनम्रता को इतने पास से देखना सच में शानदार है। और अगर संभव हो तो मैं आपसे मिलना चाहूंगा’। इस वीडियो में निम्रित अमिताभ से एक बार मिलने की रिक्वेस्ट करते दिख रहे हैं।

ये भी पढ़ें:अमिताभ के घर इसलिए नहीं मिलती रात 8 बजे के बाद एंट्री, जानिए कारण
ये भी पढ़ें:जानिए क्या करते हैं अमिताभ बच्चन के भाई अजिताभ के चारों बच्चे
ये भी पढ़ें:अमिताभ बच्चन को इसलिए मीडिया ने कर दिया था बायकॉट, एक्टर ने भी दिया था तगड़ा जवाब

हर रविवार फैंस से मिलते हैं अमिताभ बच्चन

बता दें, हर रविवार को अमिताभ अपने घर के बाहर खड़े फैंस को अपनी झलक दिखाने पहुंचते हैं। कभी-कभी उन्हें हुडीज, टी-शर्ट्स भी गिफ्ट करते हैं। इन वायरल वीडियोस में फैन और अमिताभ बच्चन के बच्चन परिवार के पड़ोसी भी नजर आते हैं। लेकिन हैरान वाली बात ये है कि बच्चन परिवार के घर के इतने पास रहने के बाद भी उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका नहीं मिला। ऐसे में पड़ोसी निर्मित ने फैंस से रिक्वेस्ट की है कि वो एक्टर को टैग करें और उन तक ये मैसेज पहुंचाए। निर्मित एक्टर से मिलना चाहते हैं। अब अमिताभ उनसे मिलने का टाइम देते हैं या नहीं ये देखने का इंतजार हो रहा है।

Usha Shrivas

लेखक के बारे में

Usha Shrivas
ऊषा IIMC नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई के बाद से हिंदी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड को कवर कर रही हैं। देसी मार्टीनी के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फिल्मों, वेब सीरीज- शोज़ की समझ रखती हैं। फिल्म रिव्यूज, टीवी गॉसिप्स और मजेदार-क्रिस्प राइटिंग से रीडर्स को पिछले 8 सालों से एंटरटेन करती आई हैं। सेलेब्स इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव न्यूज़ आर्टिकल, ट्रिविया, लाइफस्टाइल, वीडियो कंटेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग में रुचि है। मधुबाला के दौर से लेकर आलिया भट्ट की फिल्मों तक के सफ़र से अपडेटेड हैं। और पढ़ें
Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।