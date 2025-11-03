अमिताभ ने दोस्ती के लिए की थी यह फिल्म, पहले पिटी फिर हो गई सुपरहिट, फिर रजनीकांत ने बनाया रीमेक

संक्षेप: अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों को बहुत सोच समझकर चुनते हैं लेकिन उनके लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं। साल 1980 में आई उनकी एक फिल्म उन्होंने रिजेक्ट करने के बाद वापस की थी, क्योंकि इसे उनका एक दोस्त बना रहा था।

महानायक अमिताभ बच्चन की साल 1980 में आई एक फिल्म ऐसी भी थी, जो उन्होंने सिर्फ दोस्ती की खातिर कर ली थी। दिलचस्प बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने इस फिल्म को करने से पहले इनकार कर दिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें इस फिल्म की कहानी खास पसंद नहीं आई थी। लेकिन फिर जब इस फिल्म की कमान राकेश कुमार को दी गई तो खेल बदल गया। राकेश शर्मा वही निर्देशक थे, जिन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ 'खून पसीना' और 'मिस्टर नटवरलाल' जैसी फिल्में बनाई थीं।

रिलीज हुई तो कमाई तगड़ी कमाई अमिताभ बच्चन और राकेश कुमार की काफी अच्छी दोस्ती थी। अमिताभ बच्चन सिर्फ दोस्ती की खातिर इस फिल्म को करने के लिए राजी हो गए थे। लेकिन कहते हैं कि किसी भी ऑफस्क्रीन केमिस्ट्री का जादू हमेशा ऑनस्क्रीन भी देखने को मिलता ही है। ठीक ऐसा ही इस फिल्म के साथ भी हुआ और यह ब्लॉबस्टर हिट हो गई। महज 1.50 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने 3 करोड़ रुपये का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके सभी को चौंका दिया था। यह फिल्म थी 'दो और दो पांच'।

रिलीज के वक्त रही थी सुपर फ्लॉप साल 1980 में आई इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के अलावा परवीन बाबी, शशि कपूर और हेमा मालिनी ने भी अहम किरदार निभाए थे। फिल्म को IMDb पर 6.8 रेटिंग मिली है और अगर आपने यह फिल्म अभी तक नहीं देखी है तो आप इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। कम लोग जानते हैं कि रिलीज के वक्त यह फिल्म फ्लॉप रही थी और इसे खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन फिर धीरे-धीरे यह लोगों को पसंद आने लगी और कमाई का ग्राफ चढ़ता गया।