फिल्म जिसमें गूंगे बने थे अमिताभ बच्चन, पहले दिए गए थे डायलॉग, लेकिन फिर इस गलती के चलते...

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म ऐसी भी है, जिसमें उन्होंने एक गूंगे लड़के का किरदार निभाया था। जी हां, वहीं अमिताभ जिनकी आवाज हर किरदार में जान डाल देती है।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज आज उनकी पहचान बन चुकी है। फिल्ममेकर्स उन्हें बतौर एक्टर तो कास्ट करना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फिल्म या सीरीज में बिग बी की आवाज (VO) पाने के लिए लाइन लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इन्हीं अमिताभ बच्चन को एक फिल्म में गूंगा बना दिया गया था।

अमिताभ कर रहे थे यह गलती फिल्ममेकर्स को ऐसा अमिताभ की आवाज पसंद नहीं आने के चलते नहीं, बल्कि दूसरी मुश्किल के चलते मजबूरी में करना पड़ा था। बात साल 1971 की है जब महानायक फिल्म 'रेशमा और शेरा' की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान अपनी फिल्म के डायलॉग बार-बार भूल जा रहे थे। इस वजह से बार-बार रीटेक करना पड़ता था।

मेकर्स ने गूंगा बना दिया किरदार लिहाजा मेकर्स ने तंग आकर उनके किरदार को ही गूंगा बना दिया। वहीदा रहमान, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, संजय दत्त और अमरीश पुरी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में सुनील दत्त डायरेक्टर थे, और अमिताभ के किरदार को गूंगा बनाने का फैसला उन्हीं का था। यह वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन बिना डायलॉग्स के नजर आए थे। फिल्म में सुनील दत्त ने ही शेरा का रोल किया था।