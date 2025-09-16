Amitabh Bachchan Movie Kissa When His Character was Created Dumb for this Reason फिल्म जिसमें गूंगे बने थे अमिताभ बच्चन, पहले दिए गए थे डायलॉग, लेकिन फिर इस गलती के चलते..., Bollywood Hindi News - Hindustan
फिल्म जिसमें गूंगे बने थे अमिताभ बच्चन, पहले दिए गए थे डायलॉग, लेकिन फिर इस गलती के चलते...

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की एक फिल्म ऐसी भी है, जिसमें उन्होंने एक गूंगे लड़के का किरदार निभाया था। जी हां, वहीं अमिताभ जिनकी आवाज हर किरदार में जान डाल देती है।

Tue, 16 Sep 2025
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन की आवाज आज उनकी पहचान बन चुकी है। फिल्ममेकर्स उन्हें बतौर एक्टर तो कास्ट करना ही चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपनी फिल्म या सीरीज में बिग बी की आवाज (VO) पाने के लिए लाइन लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार इन्हीं अमिताभ बच्चन को एक फिल्म में गूंगा बना दिया गया था।

अमिताभ कर रहे थे यह गलती

फिल्ममेकर्स को ऐसा अमिताभ की आवाज पसंद नहीं आने के चलते नहीं, बल्कि दूसरी मुश्किल के चलते मजबूरी में करना पड़ा था। बात साल 1971 की है जब महानायक फिल्म 'रेशमा और शेरा' की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन शूटिंग के दौरान अपनी फिल्म के डायलॉग बार-बार भूल जा रहे थे। इस वजह से बार-बार रीटेक करना पड़ता था।

मेकर्स ने गूंगा बना दिया किरदार

लिहाजा मेकर्स ने तंग आकर उनके किरदार को ही गूंगा बना दिया। वहीदा रहमान, सुनील दत्त, विनोद खन्ना, संजय दत्त और अमरीश पुरी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म में सुनील दत्त डायरेक्टर थे, और अमिताभ के किरदार को गूंगा बनाने का फैसला उन्हीं का था। यह वो फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन बिना डायलॉग्स के नजर आए थे। फिल्म में सुनील दत्त ने ही शेरा का रोल किया था।

अमिताभ ने दिखाया अपना हुनर

वहीं अमिताभ बच्चन छोटू के किरदार में नजर आए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने फिल्म में ऐसी एक्टिंग की, कि अपनी अदाकारी की वजह से उन्हें डायलॉग्स की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिस अमिताभ बच्चन को एक वक्त पर फिल्म में डायलॉग्स नहीं मिले थे, उनसे ही डायलॉग बुलवाने के लिए आज करोड़ों फैंस और फिल्ममेकर्स की लाइन लगी रहती है।

