तबेले में शूट हुआ था अमिताभ बच्चन का यह गाना, रिलीज के 47 साल बाद आज भी है सुपरहिट

अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन एक आइकॉनिक हिट थी। आज भी इस फिल्म के गाने और डायलॉग पॉपुलर हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इसका एक गाना हालातों के खिलाफ जाकर जबरन शूट किया गया था।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 12:17 PM
साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन की फिल्म 'डॉन' एक ब्लॉकबस्टर हिट थी। फिल्म के किरदार और डायलॉग आज तक लोगों को याद हैं। इस क्लासिक हिट को बनाने के लिए मेकर्स ने काफी मेहनत की थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म का एक गाना भैंस के तबेले में शूट किया गया था। उस वक्त करीब 5 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म की शूटिंग जब लगभग पूरी हो चुकी थी, तब जावेद अख्तर को लगा कि इसका सेकेंड हाफ थोड़ा बोरिंग हो रहा है। जावेद साहब ने फिल्म के सेकंड हाफ में एक गाना डालने का सुझाव दिया।

जावेद अख्तर ने पकड़ ली थी यह जिद

जावेद अख्तर ने कहा कि मुझे फिल्म के सेकंड हाफ में एक गाना चाहिए। क्योंकि तब तक फिल्म को बनाने में ऑलरेडी साढ़े तीन साल का वक्त लग चुका था, तो ऐसे में प्रोड्यूसर नरीमन ईरानी के पास पैसे बचे ही नहीं थे। वह कंगाल हो चुके थे, लेकिन जावेद साहब अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि सेकंड हाफ में गाना डालना चाहिए। किसी तरह फिल्म के लिए यह गाना रिकॉर्ड कर लिया गया, लेकिन फिर एक नई आफत आ गई। अब इस गाने को फिल्माया जाना था और अमिताभ बच्चन डेट देने तो तैयार नहीं थे।

शूटिंग के लिए नहीं था वक्त और पैसे

अमिताभ बच्चन को किसी जरूरी काम से विदेश जाना था और वह अगले 2 महीने तक उपलब्ध नहीं रहने वाले थे। जाने से पहले अमिताभ सिर्फ एक दिन के लिए अवेलिबल थे। तय हुआ कि इसी एक दिन में गाना शूट किया जाएगा। लेकिन क्योंकि ना तो बजट था और ना ही कोई खूबसूरत सेट बनाने के लिए मौका, तो ऐसे में तय हुआ कि गोरेगांव के किसी तबेले में यह गाना शूट कर लिया जाएगा। पूरे कास्ट और क्रू ने अपने उत्साह और जोश के दम पर यह पूरा गाना भैंस के तबेले में फिल्माया और यह हिट हो गया।

कौन सा था डॉन फिल्म का यह गाना?

अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म का यह गाना 'खईके पान बनारस वाला' था। जो आज तक लोगों को याद है और इसके लिरिक्स आज भी गाए गुनगुनाए जाते हैं। फिल्म के इस गाने का हर एक सीन इतनी खूबसूरती से फिल्माया गया था कि शायद ही कभी आपको इस बात का अंदाजा लगा हो कि यह गाना वक्त और पैसा बचाने की कोशिश में असल में एक तबेले में शूट किया गया था।

