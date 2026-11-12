अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा भादुड़ी की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में हैं भर्ती
जया बच्चन की मां और अमिताभ बच्चन की सास अस्पताल में भर्ती हुई हैं। कुछ समय से उनकी तबीयत खराब थी जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया।
जया बच्चन की मां और अमिताभ बच्चन की सास इंदिरा भादुड़ी की तबीयत खराब हो गई है और इस वजह से उन्हें भोपाल के पारुल अस्पताल में भर्ती किया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह एलर्जी से जुड़ी एक ऐसी समस्या से जूझ रही थीं जो उन्हें बार-बार होती रहती है। लेकिन कहा जा रहा है कि उनकी हालत में सुधार हो रहा है। फैमिली मेंबर्स उनकी हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। लेकिन ये क्लीयर नहीं है कि वह कब अस्पताल से डिस्चार्ज होंगी।
अभी नहीं पता कब होंगी डिस्चार्ज
डॉक्टर्स उनके हेल्थ कंडिशन को देखकर ही उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला लेंगे। बता दें कि इससे पहले अक्तूबर 2024 में इंदिरा को तब भी दिक्कत हुई थी। उस वक्त जया बच्चन और बेटा अभिषेक बच्चन भोपाल गए थे उनसे मिलने के लिए।
जया बच्चन हैं सबसे बड़ी बेटी
इंदिरा के बारे में बता दें कि वह भोपाल में श्यामला हिल्स में रहती हैं। इंदिरा के पति तरुण कुमार भादुड़ी हैं जो कि जर्नलिस्ट और राइटर थे। दोनों की 3 बेटियां हैं जिसमें जया सबसे बड़ी हैं। उनके पीछे उनकी 2 बहने हैं जो भोपाल में ही रहती हैं।
बता दें कि बच्चन परिवार का भोपाल से लंबा कनेक्शन है। अमिताभ, जया और अभिषेक कई बार फैमिली ओकेशन के लिए जाते रहते हैं। फरवरी 2020 में अमिताभ अपनी सास का 90वें बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए चार्टर्ड एयरक्राफ्ट से गए थे।
हाल ही में बिगड़ी थी बिग बी की तबीयत
वहीं बिग बी की बात करें तो अमिताभ बच्चन को कुछ समय से हेल्थ को लेकर दिक्कत हो रही थी जिस वजह से उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग रोक दी थी। बिग बी ने खुद यह भी बताया था कि वह कुछ समय तक फैंस के खतों का जवाब नहीं दे पाएंगे।
वहीं हाल ही में बिग बी के घर जलसा को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी भी मिली थी। एक्टर की सिक्योरिटी फिलहाल बढ़ाई हुई है।
केबीसी शूटिंग में वापस लौटे बिग बी
अब गुरुवार से बिग बी ने केबीसी की शूटिंग शुरू कर दी है। दरअसल, शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें बिग बी से एक कंटेस्टेट पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। अब आप कैसे हैं सर? इस पर बिग बी बोलते हैं कि मैं ठीक हूं। अगर आप ठीक हैं तो मैं भी ठीक हूं।
बिग बी फिर यह भी बोलते हैं कि आप सबके प्यार, दुआ और आर्शीवाद से हम यहां पर फिर से हाजिर हैं।
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
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