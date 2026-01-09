Hindustan Hindi News
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmitabh Bachchan Mobbed in Surat Video Viral leave him alone says netizens
अमिताभ बच्चन को भीड़ ने घेरा, वायरल वीडियो देख लोग बोले- उन्हें अकेला छोड़ दो

संक्षेप:

सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अमिताभ बच्चन को उनके फैंस और चाहनेवाले घेर कर खड़े हैं। वहीं, पुलिस और बिग बी की सिक्यूरिटी टीम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सघर्ष करती नजर आ रही है।

Jan 09, 2026 08:31 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
फिल्म इंडस्ट्री के लिजेंड अमिताभ बच्चन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के लिए सूरत पहुंचे। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में एक वीडियो वो भी वायरल हो रही है जहां भीड़ अमिताभ बच्चन को घेरे नजर आ रही है। वहीं, अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी और पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दो, वो 83 साल के हैं।

वायरल हो रहा अमिताभ बच्चन का वीडियो

जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अमिताभ बच्चन किसी बिल्डिंग में नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन गेट की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं, उन्हें फैंस की भीड़ घेरे खड़ी नजर आ रही है। वीडियो में अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी और पुलिस बिग बी को बिल्डिंग से भीड़ के बीच निकालने के लिए स्ट्रगल करती नजर आ रही है।

अमिताभ की वायरल वीडियो पर क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स

इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- भाई, उन्हें अकेला छोड़ दो, वो 83 साल के हैं। एक दूसरे ने लिखा- उनके ऊपर कूद क्यों रह हो। माना वो स्टार हैं, लेकिन एक इंसान भी तो हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- एक बूढ़े व्यक्ति को इस तरह घेरना, इसका क्या मतलब है? भाई दूर से भी तस्वीरें क्लिक करई जा सकती हैं। इस प्रीमियर लीग का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा।

क्या है इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग?

इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग की बात करें तो ये इसका सीजन 3 है। यह इवेंट हाई-ऑक्टेन टेनिस-बॉल T10 क्रिकेट का एक महीने तक चलने वाला फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल की शुरुआत आज यानी शुक्रवार को शुरू हुआ है।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey
हर्षिता पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं। उन्हें पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है। इससे पहले वह आज तक में काम कर चुकी हैं। एंटरटेनमेंट के अलावा मेंटल हेल्थ की खबरों में रुचि रखती हैं। काम से इतर वह अपना अधिकांश वक्त फिल्में देखने में बिताती हैं। और पढ़ें
