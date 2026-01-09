अमिताभ बच्चन को भीड़ ने घेरा, वायरल वीडियो देख लोग बोले- उन्हें अकेला छोड़ दो

संक्षेप: सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अमिताभ बच्चन को उनके फैंस और चाहनेवाले घेर कर खड़े हैं। वहीं, पुलिस और बिग बी की सिक्यूरिटी टीम भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सघर्ष करती नजर आ रही है।

फिल्म इंडस्ट्री के लिजेंड अमिताभ बच्चन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग के लिए सूरत पहुंचे। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में एक वीडियो वो भी वायरल हो रही है जहां भीड़ अमिताभ बच्चन को घेरे नजर आ रही है। वहीं, अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी और पुलिस भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का रिएक्शन भी आया है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें अकेला छोड़ दो, वो 83 साल के हैं।

वायरल हो रहा अमिताभ बच्चन का वीडियो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें अमिताभ बच्चन किसी बिल्डिंग में नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन गेट की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। वहीं, उन्हें फैंस की भीड़ घेरे खड़ी नजर आ रही है। वीडियो में अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी और पुलिस बिग बी को बिल्डिंग से भीड़ के बीच निकालने के लिए स्ट्रगल करती नजर आ रही है।

अमिताभ की वायरल वीडियो पर क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स का भी रिएक्शन आया है। एक यूजर ने लिखा- भाई, उन्हें अकेला छोड़ दो, वो 83 साल के हैं। एक दूसरे ने लिखा- उनके ऊपर कूद क्यों रह हो। माना वो स्टार हैं, लेकिन एक इंसान भी तो हैं। एक तीसरे यूजर ने लिखा- एक बूढ़े व्यक्ति को इस तरह घेरना, इसका क्या मतलब है? भाई दूर से भी तस्वीरें क्लिक करई जा सकती हैं। इस प्रीमियर लीग का प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स और जियो हॉटस्टार पर होगा।