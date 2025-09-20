अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर होता था डायरेक्टर का अपमान; ‘मैं उन्हें थप्पड़ मार…’

अमिताभ बच्चन और टीनू आनंद ने कई फिल्मों में साथ काम किया है। पर्दे पर साथ में एक्टिंग के साथ-साथ टीनू ने अमिताभ बच्चन की कुछ फिल्में भी डायरेक्ट की हैं। ऐसी ही एक फिल्म थी मेजर साहब। मेजर साहब के वक्त अमिताभ बच्चन वित्तीय संकट से जूझ रहे थे।

अमिताभ बच्चन के जीवन में एक वो भी दौर आया था जब वो कंगाल हो गए थे। उनकी कंपनी एबीसीएल जब कंगाल होने की कगार पर थी तब अमिताभ ने कुछ फिल्में प्रोड्यूस की थीं। इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी मेजर साहब। मेजर साहब के वक्त अमिताभ बच्चन वित्तीय संकट से जूझ रहे थे। अब फिल्म को डायरेक्ट करने वाले टीनू आनंद ने बताया कि उस वक्त सेट पर कैसा माहौल होता था, और क्यों उन्होंने सोच लिया था कि वो अब कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे।

अमिताभ ने प्रोड्यूस की थी मेजर साहब बॉलीवुड बबल से खास बातचीत में टीनू आनंद ने उन चुनौतियों के बारे में बात की जो उन्होंने मेजर साहब डायरेक्ट करते वक्त झेली। उन्होंने कहा, जब अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेट जगत में गए, तो वो दिवालिया हो गए। दुर्भाग्यवश, उस वक्त मैं उनके लिए फिल्म मेजर साहब बना रहा था। हमने इतनी खराब स्थिति में काम किया, वो सिर्फ मुझे पता है। प्रोड्यूसर के पास पैसा नहीं था और उन्होंने पूरे यूनिट को एक ही होटल में रखा था। जरा सोचिए, वो कैसी परिस्थिति होगी। हर दूसरे दिन क्रू स्ट्राइक पर चला जाता था क्योंकि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे थे, वो धमकी देते थे कि काम नहीं करेंगे, काम पर नहीं आएंगे।"

टीनू आनंद ने तय कर लिया था कि नहीं करेंगे डायरेक्शन टीनू आनंद ने बताया कि इस अनुभव ने उनपर इतना गहरा असर किया कि उन्होंने सोच लिया था कि वो कोई और फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, इसलिए मैंने तय किया कि मेजर साहब के बाद मैं कभी डायरेक्ट नहीं करूंगा। क्योंकि जिस दर्द से मैं गुजरा हूं, वो कोई नहीं जानता है। यूनिट ने मेरा अपमान किया था, मैं उन्हें थप्पड़ मार सकता था, लेकिन वो मेरा प्रोडक्शन नहीं था, और मुझे डर था कि वो पलट कर मारेंगे। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था और अपने गुस्से को शांत करना पड़ रहा था।