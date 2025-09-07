अमिताभ बच्चन ने हिंदी का शब्द लिखने में कर दी ये गलती, माफी मांगते हुए शेयर किया नया पोस्ट
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने गणपति महोत्सव की बधाई देते हुए एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में एक बड़ी गलती होने के बाद एक्टर ने सभी से माफी मांगी है। एक्टर ने ट्वीट कर ये जानकारी शेयर की।
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। अपने फैंस के साथ लगातार लाइफ से जुड़ी अपडेट शेयर करते रहते हैं। अब हाल में अमिताभ ने एक नया पोस्ट शेयर करते हुए अपनी एक गलती की माफी मांगी है। दरअसल, एक्टर ने गणेश चतुर्थी के मौके पर एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में एक्टर ने ‘लालबाग च राजा’ लिख दिया था। अब अमिताभ ने माफी मांगते हुए अपनी गलती को सुधारा है। एक्टर ने नए पोस्ट में ये जानकारी दी है।
अमिताभ बच्चन का ट्वीट
अमिताभ बच्चन ने नया ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, “हमारे एक शुभचिंतक ने कहा कि हमनें कल के ट्वीट में गलत शब्द लिख दिया है, तो उसे सही कर रहा हूं। मैंने लिखा था 'लालबाग 'च' राजा' उन्होंने कहा होना चाहिए 'चा ' सो सही कर रहा हूं। ‘लालबाग चा राजा’ क्षमा प्रार्थी’।
फिल्में
वर्क फ्रंट की बात करने तो अमिताभ बच्चन को पिछले साल रिलीज हुई फिल्म कल्कि 2898 में देखा गया था। इस फिल्म में उन्होंने अश्वथामा का किरदार निभाया था। फिल्म में एक्टर की परफॉरमेंस ने जान डाल दी थी। अब इसके दूसरे पार्ट का इंतजार हो रहा है। बताया जा रहा है जल्द इस फिल्म की शूटिंग शुरू होगी।
टीवी शो
इसके अलावा इन दिनों एक्टर कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन को होस्ट कर रहे हैं, हर बार की तरह ये सीजन भी ऑडियंस को पसंद आ रहा है। हालांकि, टीआरपी की लिस्ट में ये शो अब तक अपनी जगह नहीं बना पाया है। आने वाले एपिसोड में नए गेस्ट शो पर आने वाले हैं।
