अमिताभ बच्चन को जब शूट के दौरान आ गया था गुस्सा, अभिषेक के सामने बोले थे- क्या बकवास है

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने कई विज्ञापनों में काम किया है, लेकिन एक शूट के दौरान वह काफी भड़क गए थे जिसका एक्सपीरियंस फिल्ममेकर आर बाल्की ने शेयर किया है और उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे।

अमिताभ बच्चन कई ब्रांड्स का एडवरटाइजमेंट कर चुके हैं। उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के लिए शूट किया है। अब फिल्ममेकर आर बाल्कि जो कई बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं, उन्होंने बिग बी के साथ एक एड शूट का एक्सपीरियंस शेयर किया जब एक्टर अपना गुस्सा तक कंट्रोल नहीं कर पाए और प्रोडक्ट भी फ्लॉप साबित हुआ।

क्या हुआ था शूट के दौरान आर बाल्की ने साइरस सेस पॉडकास्ट में कहा, ‘मुझे आज भी याद है। आइडिया यही था कि बिग बी लॉन में न्यूजपेपर पढ़ रहे हैं। अभिषेक फिर गाड़ी में बैठकर आए और कहते हैं कि पापा देखो मेरी नई गाड़ी। ये सबसे बेवकूफ वाली चीज थी। रिहर्सल चल रही थी और वह यहीं थे और गाड़ी आती है। मैंने देखा एक छोटी गाड़ी आ रही है, उसके आगे 2 गाड़ी आ रही थी और 2 पीछे से और एक सेंटर में। जब मैंने कार देखी तो मैं हैरान था क्योंकि यह वो गाड़ी नहीं थी जो मुझे बताई गई थी।’

बिग बी का गुस्सा उन्होंने बताया कि बिग बी भी अपने डायलॉग भूल गए थे और कार के बारे में कुछ नेगेटिव बोलने लगे। वह बोले, अभिषेक उसमें घुस नहीं पा रहे थे, लेकिन वह समझ रहे थे क्योंकि उन्हें पता था एंडोर्समेंट ऐसा ही जाएगा। अब बिग बी ने गाड़ी नहीं देखी थी। अभिषेक जब आए तो उनकी तरह बिग बी की कमर थी। अभिषेक बोलते हैं पा देखो मेरी नई कार। बिग बी मुड़ते हैं और बोलते हैं ये क्या बकवास है। ये सब कैमरे में कैद हो गया। मुझे लगा मुझे इस कैम्पेन को रोकना होगा।

बाल्की ने कंपनी को बताया कि कैम्पेन गलत है, लेकिन उन्होंने सुना नहीं और अगले दिन लॉन्च करने वाले थे। लोग भले ही अमिताभ और अभिषेक को कार में साथ देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन कोई इसे बुक नहीं करना चाहते थे। उस वक्त बाल्कि को एहसास हुआ कि उन्हें विज्ञापन बंद कर देना चाहिए था।

बता दें कि बाल्कि ने बिग बी और अभिषेक के साथ फिल्म चीनी कम, पा, शमिताभ और घूमर में काम किया है।