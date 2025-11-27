निशब्द में अमिताभ के साथ इंटिमेट सीन शूट करना था गलती, राम गोपाल बोले- उनकी छवि इस तरह...
राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म निशब्द को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि फिल्म में दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान और अमिताभ बच्चन के बीच इंटिमेट सीन दिखाना एक गलती थी। उन्होंने कहा कि वो फिल्म अमिताभ बच्चन की छवि के संग ठीक नहीं बैठी।
साल 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द रिलीज हुई थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन और दिवंगत एक्ट्रेस जिया खान नजर आई थीं। दिवंगत एक्ट्रेस जिया और अमिताभ बच्चन की ये फिल्म उस वक्त विवादों में आई थी। अब राम गोपाल वर्मा ने अपनी फिल्म को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि फिल्म में अमिताभ बच्चन और जिया खान के बीच इंटिमेट सीन शूट करना उनकी गलती थी। उन्होंने कहा कि वो अमिताभ बच्चन की छवि के साथ ठीक नहीं बैठा था।
पिंकविला के साथ खास बातचीत में राम गोपाल वर्मा ने कहा, “निशब्द का एक सीन है जहां एक बूढ़े आदमी को एक जवान लड़की से प्यार हो जाता है। वो अपने वक्त के लिए विवादास्पद था, खासकर अमिताभ बच्चन की छवि की वजह से। साफ है कि लोग ये ले नहीं पाए।”
निशब्द को बताया संवेदनशील फिल्म
राम गोपाल वर्मा ने निशब्द को अपनी सबसे संवेदनशील फिल्मों में से एक बताया। राम गोपाल वर्मा ने माना कि उस रोल में अमिताभ बच्चन को कास्ट करना उनकी गलती थी। उन्होंने कहा, "लेकिन मैं ये मानना चाहूंगा कि वो मेरी सबसे संवेदनशील फिल्मों में से एक है और शायद अमिताभ बच्चन की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक।" राम गोपाल ने कहा कि उन्हें कास्ट करना एक गलती थी क्योंकि उनकी छवि इस तरह की कहानी में फिट नहीं बैठती है।
बॉक्स ऑफिस फ्लॉप थी निशब्द
बता दें, निशब्द साल 2007 में रिलीज हुई थी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। फिल्म में अफताब शिवदसानी और श्रद्धा आर्या जैसे कलाकार नजर आए थे। फिल्म में दिखाया गया था कि एक 60 साल के फोटोग्राफर को अपनी बेटी की दोस्त से उसकी बोल्ड तस्वीरें क्लिक करते वक्त प्यार हो जाता है।
