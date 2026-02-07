अमिताभ-जया बच्चन की शादी में बॉलीवुड से सिर्फ इन 3 लोगों को किया था इनवाइट, पंडित ने मंत्र पढ़ने से किया मना

अमिताभ-जया बच्चन की शादी में बॉलीवुड से सिर्फ इन 3 लोगों को किया था इनवाइट, पंडित ने मंत्र पढ़ने से किया मना
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी में बॉलीवुड से सिर्फ इन तीन कलाकारों को इनवाइट किया गया था। इस शादी में बंगाली ब्राह्मण ने मंत्र पढ़ने से भी मना कर दिया था। बाद में ऐसे लिए अमिताभ और जया ने फेरे।
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी के बारे में कम ही लिखा, पढ़ा गया है। जब दोनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान बना रहे थे उसी समय इनके प्यार की शुरुआत हुई थी। जया फिर भी स्टार बनने की राह अपर थी लेकिन अमिताभ बच्चन उस समय अपनी फ्लॉप फिल्मों के करियर से ऊपर निकल रहे थे। दोनों का लंबा अफेयर रहा आयर फिर 3 जून 1973 में दोनों ने शादी कर ली। लेकिन क्या आप जानते हैं अमिताभ और जया की शादी में इंडस्ट्री से सिर्फ तीन लोगों को इनवाइट किया गया था। दोनों की शादी परिवार और कुछ बहुत ही खास लोगों की मौजूदगी में मालाबार हिल्स में हुई थी।
सिर्फ इन तीन लोगों को गया था अमिताभ और जया की शादी का न्यौता
बॉलीवुड एक्ट्रेस फरीदा जलाल ने अपने एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी के बारे में जानकारी दी थी। एक्ट्रेस ने बताया था कि दोनों की शादी से पहले वो अक्सर उन्हें मुंबई के ताज होटल में कॉफी पीने अपनी कार में ले जाया करते थे। इस दौरान दोनों के बीच कई बार बहस और लड़ाई होती थी। जया रोने लगती थीं और फिर अमित जी उन्हें मनाया करते थे। रात को 11 बजे तक तीनों साथ रहते थे। आगे फरीदा जलाल ने ये भी बताया कि जब 3 जून 1973 को दोनों की शादी हुई थी। इस शादी में इंडस्ट्री से सिर्फ तीन लोगों को इनवाइट किया गया था। पहली वो खुद। गीतकार गुलजार साब और एक्टर असरानी। उस समय ये तीनों अमिताभ और जया बच्चन के बेहद खास थे।
अमिताभ और जया की शादी में आई थी ये दिक्कत
बता दें, अमिताभ बच्चन के ससुर ने अपने एक लेख में दोनों की शादी का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि वो खुद नास्तिक हैं। लेकिन उनकी पत्नी धर्म और रीति रिवाज से शादी करने में विश्वास रखती थीं। वो जाति से बंगाली ब्राह्मण हैं। इसलिए शादी के मंत्र पढ़ने के लिए बंगाली ब्राह्मण बुलाए गए। लेकिन उन्होंने अमिताभ और जया की शादी के मंत्र पढ़ने से मना कर दिया था। उसके पीछे की वजह अमिताभ बच्चन का बंगाली ब्राह्मण नहीं होना थी। हालांकि बाद में ये शादी बंगाली रीति रिवाजों से पूरी हुई।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
