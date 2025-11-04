Hindustan Hindi News
जाति से ब्राह्मण नहीं अमिताभ बच्चन की जया से शादी नहीं करवाना चाहते थे पंडित, मशक्कत के बाद पढ़े मंत्र

संक्षेप: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी का एक किस्सा है। ये कम ही लोग जानते हैं कि ब्राह्मण नहीं होने की वजह से अमिताभ की शादी के दौरान पंडित ने इसका विरोध किया था। जया के पिता ने इस बारे में अपने इंटरव्यू में बताया।

Tue, 4 Nov 2025 02:01 PMUsha Shrivas लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी और शादी के बारे में बहुत कुछ लिखा-पढ़ा गया है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दोनों की शादी में इनकी जाति भी एक अहम मुद्दा बनी थी। दोनों की शादी करवाने वाले पंडित ने ये रिश्ता जोड़ने से ही मना कर दिया था। इस बारे में जया बच्चन के पिता और मशहूर लेखक तरुण कुमार भादुड़ी ने खुलकर बात की थी। शादी करवाने वाले बंगाली पंडित ने अमिताभ के ब्राह्मण नहीं होने पर सवाल उठाए थे।

शादी में दिक्कतें

तरुण कुमार भादुड़ी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 70 के दशक में वो अमिताभ से पहली बार मिले थे। ये वही दौर था जब उनकी बेटी जया बच्चन उन्हें डेट कर रही थीं। पहली मुलाकात छाप छोड़ने वाली थी। कुछ समय बाद अमिताभ ने जया से शादी की बात उनके परिवार को फोन पर बताई। ये एक सीक्रेट शादी थी तो भादुड़ी परिवार शादी में शामिल होने भोपाल से बॉम्बे पहुंच गए। लेकिन शादी में बंगाली पंडित ने कई दिक्कतें खड़ी कर दी थीं।

पंडित ने किया विरोध

इस बारे में तरुण कुमार भादुड़ी ने कहा था, “मैं नास्तिक हूं, लेकिन मेरी पत्नी नास्तिक नहीं है। उसने ज़ोर देकर कहा कि यह एक बंगाली शादी होनी चाहिए। एक बंगाली शादी आमतौर पर लंबी खिंचती है। लेकिन बेहद मजेदार होती है। बंगाली पंडित जिन्हें बड़ी मुश्किल से ढूंढा गया था, उन्होंने पहले तो एक बंगाली ब्राह्मण जया और एक गैर-बंगाली गैर-ब्राह्मण अमित के बीच शादी करवाने का विरोध किया। काफी मशक्कत के बाद, यह मामला सुलझ गया। अमित ने बिना किसी को नाराज किए सभी रस्में पूरी कीं, और सेरेमनी अगली सुबह तक चलती रहीं। उसने पूरी ईमानदारी से वह सब किया जो उसे करने के लिए कहा गया था। अगले दिन, दोनों ने लंदन के लिए उड़ान भरी। उनके लौटने पर मैंने भोपाल में एक वेलकम सेरेमनी की और अमित ने फिर वही किया जो उसे करने को कहा गया। इस तरह अमिताभ और जया बच्चन की शादी हुई।

