जाति से ब्राह्मण नहीं अमिताभ बच्चन की जया से शादी नहीं करवाना चाहते थे पंडित, मशक्कत के बाद पढ़े मंत्र

संक्षेप: अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी का एक किस्सा है। ये कम ही लोग जानते हैं कि ब्राह्मण नहीं होने की वजह से अमिताभ की शादी के दौरान पंडित ने इसका विरोध किया था। जया के पिता ने इस बारे में अपने इंटरव्यू में बताया।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लव स्टोरी और शादी के बारे में बहुत कुछ लिखा-पढ़ा गया है। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि दोनों की शादी में इनकी जाति भी एक अहम मुद्दा बनी थी। दोनों की शादी करवाने वाले पंडित ने ये रिश्ता जोड़ने से ही मना कर दिया था। इस बारे में जया बच्चन के पिता और मशहूर लेखक तरुण कुमार भादुड़ी ने खुलकर बात की थी। शादी करवाने वाले बंगाली पंडित ने अमिताभ के ब्राह्मण नहीं होने पर सवाल उठाए थे।

शादी में दिक्कतें तरुण कुमार भादुड़ी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 70 के दशक में वो अमिताभ से पहली बार मिले थे। ये वही दौर था जब उनकी बेटी जया बच्चन उन्हें डेट कर रही थीं। पहली मुलाकात छाप छोड़ने वाली थी। कुछ समय बाद अमिताभ ने जया से शादी की बात उनके परिवार को फोन पर बताई। ये एक सीक्रेट शादी थी तो भादुड़ी परिवार शादी में शामिल होने भोपाल से बॉम्बे पहुंच गए। लेकिन शादी में बंगाली पंडित ने कई दिक्कतें खड़ी कर दी थीं।