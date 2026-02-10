अमिताभ बच्चन ने अपने पड़ोसी को घर के अंदर बुलाया, दिया ये गिफ्ट

अमिताभ बच्चन ने अपने पड़ोसी को घर के अंदर बुलाया, दिया ये गिफ्ट
अमिताभ बच्चन के पड़ोसी पिछले कुछ समय से एक्टर से मिलने की रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब आखिरकार उनके पड़ोसी का सपना पूरा हो गया है। अमिताभ ने अपने घर जलसा के अंदर उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और गिफ्ट में दी ये चीज।
अमिताभ बच्चन के रविवार दर्शन के वीडियोस में उनके फैंस के अलावा घर के पीछे खड़ा एक परिवार और नजर आता है। ये एक गुजरती परिवार है जो बच्चन फैमिली के पड़ोसी हैं। अमिताभ के पड़ोस में रहने वाले निर्मित जेसरानी ने कई बार अपने सोशल मीडिया पर एक्टर से एक बार मिलने की ख्वाइश जाहिर की थी। निर्मित ने कहा था कि वो रिश्ते में अमिताभ बच्चन के पड़ोसी लगते हैं। और एक बार उनसे मिलने की तमन्ना रखते हैं। अब लगता है ये मैसेज शायद अमिताभ तक पहुंच गया था। उन्होंने अपने इस पड़ोसी को घर के अंदर मिलने के लिए बुलाया। सोशल मीडिया पर निर्मित के इस सपने के पूरे होने वाला पोस्ट वायरल हो रहा है।
अमिताभ ने अपने पड़ोसी को मिलने की दी इजाज़त
निर्मित जेसरानी ने अमिताभ बच्चन के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वो 8 फरवरी 2026 का दिन कभी नहीं भूल सकते। इस दिन उन्हें अमिताभ की टीम से मैसेज आया था और उन्हें 5 बजे एक्टर के घर जलसा के अंदर बुलाय गया। निर्मित ने बताया कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने लाइव रविवार दर्शन देखा जहां एक्टर अपने फैंस से मिलते हैं। इसके बाद अमिताभ आए। निर्मित ने उनके पैर छूने की कोशिश की लेकिन एक्टर ने मना कर दिया। बाद में तस्वीरें खिंचवाई। निर्मित ने कहा कि उनकी मां उनके घर से इस मुलाकात को देख रही थीं। ये पहला मौका था जब अमिताभ के पड़ोसी को एक्टर से मिलने का मौका मिला। निर्मित ने अमिताभ के ऑटोग्राफ वाली तस्वीर अपने कमरे में सजाई है। उन्हें गिफ्ट में एक्टर ने उनकी तस्वीरों के प्रिंट वाली टी-शर्ट गिफ्ट की थी। निर्मित ने कहा कि ये उनका सपना था जो सच हो गया।
अमिताभ के पड़ोसी का सच हुआ सपना
कुछ समय पहले निर्मित ने वीडियो शेयर कर बताया था कि वो अमिताभ बच्चन के वही पड़ोसी हैं जो उनके रविवार दर्शन वाले वीडियोस में नजर आते हैं। उनके इन वीडियोस के वायरल होने के बाद निर्मित को आखिरकार अमिताभ से मिलने का मौका मिल ही गया। वीडियो वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में एक्टर को नंगे पैर देखा जा सकता है।
अमिताभ बच्चन के प्रोजेक्ट्स
वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन के पास उनकी फिल्म कल्कि 2898 AD है। फिल्म का पहला पार्ट पसंद किया गया था। प्रभास और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थीं। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका इस प्रोजेक्ट से बाहर हो गई हैं। और उन्हें साई पल्लवी ने रिप्लेस किया है। फिल्म पर जल्द काम शुरू होगा। इसके अलावा अमिताभ अपने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के नए सीजन को समय देंगे।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
