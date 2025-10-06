अमिताभ बच्चन ने गिनवाए महिलाओं के काम, बोले- कोविड के समय पुरुषों को पता चल गया होगा कि…

अमिताभ बच्चन ने महिला क्रिकेट टीम की जीत पर एक ब्लॉग लिखा है, इसकी हेडिंग है भारत की बेटियां, भारत की सबसे बड़ी संपत्ति। साथ में लिखा है कि जो होममेकर्स है उन्हें भी अपना काम गर्व से बताना चाहिए।

अमिताभ बच्चन अपने मन की बात ब्लॉग में लिखते हैं। रविवार को उन्होंने महिलाओं की तारीफ में एक पोस्ट लिखा। अमिताभ बच्चन ने लिखा है कि जो महिलाएं हाउसवाइफ होती हैं वह अपने काम पर गर्व नहीं करतीं जबकि उनका काम आसान नहीं होता है। उन्होंने कोविड का उदाहरण देते हुए लिखा कि पुरुषों को समझ आ गया होगा कि वो सारा काम करना कितना मुश्किल होता है।

गर्व से कहिए, होममेकर हैं अमिताभ बच्चन ने लिखा है, 'यदा-कदा जब केबीसी पे किसी महिला से जो कि ऑडियंस में बैठी है, मैं पूछता हूं कि आप क्या कर रही हैं तो वो बड़े दबे स्वर में कहती हैं, मैं होममेकर हूं। क्यों-क्यों ऐसे कहती हैं दबे स्वर में? नहीं आप दबे स्वर में कभी भी ना कहें। गर्व से कहिए कि आप एक होममेकर हैं।'