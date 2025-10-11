Amitabh Bachchan Had to Eat 30 40 Paan a Day for this Superhit Song from Don Movie अमिताभ के लिए आफत बन गया था यह गाना, शूटिंग खत्म होने तक मुंह में पड़ गए थे छाले, Bollywood Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़बॉलीवुडAmitabh Bachchan Had to Eat 30 40 Paan a Day for this Superhit Song from Don Movie

अमिताभ के लिए आफत बन गया था यह गाना, शूटिंग खत्म होने तक मुंह में पड़ गए थे छाले

अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के गाने 'खईके पान बनारस वाला' के लिए उन्हें दिन के 40 पान तक खाने पड़ जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हर शॉट के लिए पान खाना पड़ता था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? चलिए जानते हैं।

Puneet Parashar लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
अमिताभ के लिए आफत बन गया था यह गाना, शूटिंग खत्म होने तक मुंह में पड़ गए थे छाले

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। की फिल्में और उनके ढेरों गाने एवरग्रीन हैं। अमिताभ बच्चन का ऐसा ही गाना है 'खईके पान बनारस वाला', इस सॉन्ग ने बनारस ही नहीं बल्कि देशभर में पान को एक अलग ही पहचान दे दी। खाने वालों ने अब शान से पान खाना शुरू कर दिया और कई ऐसे लोगों ने भी पान खाना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं खाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को खुद इस गाने के लिए हर रोज 40 से ज्यादा पान खाने पड़ते थे। चलिए जानते हैं यह मजेदार किस्सा।

अमिताभ को भारी पड़ा था यह गाना

साल 1978 में आई फिल्म 'डॉन' सुपरहिट रही थी और सुपरहिट रहा था इसका गाना 'पान बनारस वाला'। इस फिल्म को IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली हुई है और चंद्रा बैरोट के निर्देशन में बनी इस फिल्म के पान वाले गाने को शूट करना अमिताभ बच्चन को भारी पड़ा था। हुआ यह कि हर बार फिल्म के लिए टेक देते वक्त अमिताभ बच्चन को असली पान खाना पड़ता था। क्योंकि उन दिनों फिल्मों और खासतौर पर गानों की शूटिंग करना आसान नहीं होता था, ऐसे में वक्त भी उसी हिसाब से ज्यादा लग रहा था।

एक दिन में खाने पड़ते 30-40 पान

अमिताभ बच्चन को हर दिन कम से कम 30-40 पान खाने पड़ते थे। डॉन के इस गाने की शूटिंग क्योंकि 4-5 दिन में हुई थी तो पान खा-खाकर अमिताभ की हालत खराब हो गई थी। चूने और कत्थे की वजह से उनके होठों पर छाले पड़ गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी तकलीफ को कैमरा के सामने नहीं आने दिया और वही गाना आज एक कल्ट हिट है।

पहले रिजेक्ट हो गया था यह गाना

कम लोग जानते हैं कि खईके पान बनारस वाला असल में देव आनंद की फिल्म बनारसी बाबू के लिए लिखा गया था। लेकिन देव साहब ने इसे बहुत हल्का और अनुपयुक्त कहकर रिजेक्ट कर दिया था। किशोर कुमार ने इस गाने को गाते वक्त आवाज में रियल फील देने के लिए असल में पान खाया था और उसके बाद यह गाना रिकॉर्ड किया गया। अमिताभ बच्चन ने इस गाने में जो स्टेप किए हैं, वो असल में उनके बेटे अभिषेक बच्चन किया करते थे। जिस वक्त फिल्म शूट हुई तब अभिषेक 2 साल के थे।

ये भी पढ़ें:करवाचौथ पर रॉकी ने छुए हिना खान के पैर, एक्ट्रेस ने लिखा- एक-दूजे की बाहों में..
ये भी पढ़ें:करवाचौथ पर परिणीति ने यूं छिपाया बेबी बंप, पति राघव से मिली हैं ये खास जूतियां?
Amitabh Bachchan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।