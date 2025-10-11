अमिताभ के लिए आफत बन गया था यह गाना, शूटिंग खत्म होने तक मुंह में पड़ गए थे छाले

अमिताभ बच्चन की फिल्म डॉन के गाने 'खईके पान बनारस वाला' के लिए उन्हें दिन के 40 पान तक खाने पड़ जाते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें हर शॉट के लिए पान खाना पड़ता था। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? चलिए जानते हैं।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज अपना 83वां जन्मदिन मना रहे हैं। की फिल्में और उनके ढेरों गाने एवरग्रीन हैं। अमिताभ बच्चन का ऐसा ही गाना है 'खईके पान बनारस वाला', इस सॉन्ग ने बनारस ही नहीं बल्कि देशभर में पान को एक अलग ही पहचान दे दी। खाने वालों ने अब शान से पान खाना शुरू कर दिया और कई ऐसे लोगों ने भी पान खाना शुरू कर दिया, जो पहले नहीं खाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन को खुद इस गाने के लिए हर रोज 40 से ज्यादा पान खाने पड़ते थे। चलिए जानते हैं यह मजेदार किस्सा।

अमिताभ को भारी पड़ा था यह गाना साल 1978 में आई फिल्म 'डॉन' सुपरहिट रही थी और सुपरहिट रहा था इसका गाना 'पान बनारस वाला'। इस फिल्म को IMDb पर 7.7 रेटिंग मिली हुई है और चंद्रा बैरोट के निर्देशन में बनी इस फिल्म के पान वाले गाने को शूट करना अमिताभ बच्चन को भारी पड़ा था। हुआ यह कि हर बार फिल्म के लिए टेक देते वक्त अमिताभ बच्चन को असली पान खाना पड़ता था। क्योंकि उन दिनों फिल्मों और खासतौर पर गानों की शूटिंग करना आसान नहीं होता था, ऐसे में वक्त भी उसी हिसाब से ज्यादा लग रहा था।

एक दिन में खाने पड़ते 30-40 पान अमिताभ बच्चन को हर दिन कम से कम 30-40 पान खाने पड़ते थे। डॉन के इस गाने की शूटिंग क्योंकि 4-5 दिन में हुई थी तो पान खा-खाकर अमिताभ की हालत खराब हो गई थी। चूने और कत्थे की वजह से उनके होठों पर छाले पड़ गए थे। लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी तकलीफ को कैमरा के सामने नहीं आने दिया और वही गाना आज एक कल्ट हिट है।