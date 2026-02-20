नव्या नवेली नंदा को सोशल मीडिया पर मिलती है खूब नफरत, जानें फिर क्या करती हैं बिग बी की नातिन
नव्या नवेली नंदा फिल्मी दुनिया में नहीं फिर भी चर्चा में रहती हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उन्होंने सेशल मीडिया पर बहुत हेट मिलती है लेकिन वह इसे खुद पर हावी नहीं होने देतीं।
अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा ने वरायटी इंडिया से बातचीत में बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर काफी नफरत का सामना करना पड़ता है। हालांकि वह इससे प्रभावित नहीं होतीं। नव्या बोलीं, 'मैं सोशल मीडिया पर जो देखती हूं उससे प्रभावित नहीं होती। मैंने सोशल मीडिया पर काफी हेट झेली है लेकिन मैं खुद को इससे अलग रखती हूं क्योंकि मेरा मानना है कि एक पब्लिक फिगर के तौर पर और जो काम मैं करती हूं उसकी वजह से, सोशल मीडिया पर होना मैंने खुद चुना है।'
खुद पर हावी नहीं होने देतीं ट्रोलिंग
नव्या आगे बोलती हैं, 'खासतौर पर मैं जिस तरह का काम कर रही हूं, वो डिवेलपमेंट वाला और नॉन-प्रॉफिट काम है। यह ऐसी चीज है जो कि मैं लोगों के लिए कर रही हूं। इसलिए लोग मेरे और मेरे काम के बारे में जो बोलते हैं, वो मुझे सुनने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि इससे मैं चीजें और बेहतर तरीके से कर पाऊंगी और वे जो चाहते हैं दे पाऊंगी। लेकिन मैं एक तरह से उससे इस तरह से दूर रहती हूं कि मेरा खुद को लेकर परसेप्शन ना बदले। मैं कोशिश करती हूं ज्यादा से ज्यादा अपने काम के लिए सोशल मीडिया यूज करूं। मैं इस पर अपनी पर्सनल चीजें ज्यादा शेयर नहीं करती।' नव्या आगे बोलती हैं कि लोगों को लगता है कि वह एक्सट्रोवर्ट हैं क्योंकि बहुत से इंटरव्यूज करती हैं और इतना बोलती हैं। पर हकीकत यह है कि वह बहुत शर्मीली और इंट्रोवर्ट हैं।
नव्या कर रहीं एमबीए की पढ़ाई
नव्या नवेली नंदा के फिल्मों में आने का कई लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने लोगों की उम्मीदों से अलग राह चुनी। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बारे में भी बात की। नव्या ने बताया कि उन पर कभी प्रेशर नहीं था। उनके परिवार ने फैसलों का हमेशा समर्थन किया। नव्या ने बताया कि उनका इंट्रेस्ट हमेशा आंत्रप्रिन्योर बनने में था। नव्या आईआईएम अहमदाबाद से मैनेजमेंट में दो साल का ब्लेंडेड पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम कर रही हैं। उन्होंने हाइब्रिड मोड में ऐडमिशन लिया है। इसमें वह ऑनलाइन और ऑन-कैम्पस दोनों तरह से क्लास अटेंड कर सकती हैं।
नव्या का पॉडकास्ट
नव्या यूट्यूब पर एक टॉक शो पॉडकास्ट के दो सीजन भी होस्ट कर चुकी हैं। इसका टाइटल था वॉट द हेल नव्या। इसमें उनके परिवार के लोग-उनकी मां, नानी और कभी-कभी भाई किसी टॉपिक पर डिसक्शन करते थे। सेकंड सीजन में 10 एपिसोड थे। यह साल 2024 में दिखाया गया था।
