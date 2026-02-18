Hindustan Hindi News
अमिताभ बच्चन की नातिन होकर भी नहीं किया फिल्मों में काम, नव्या बोलीं- मेरे परिवार ने हमेशा...

Feb 18, 2026 06:06 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा का कहना है कि उन्हें कभी कोई प्रेशर नहीं मिला है फिल्मों में काम करने के लिए। नव्या ने आगे यह भी बताया कि क्यों उन्होंने बिजनेस चुना।

नव्या नवेली नंदा, भले ही अमिताभ बच्चन, जया बच्चन की नातिन हैं और मामा-मामी उनके अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन हैं, लेकिन इसके बावजूद नव्या ने अपना अलग करियर चुना। नव्या बिजनेसवुमन और सोशल एक्टिविस्ट हैं। नव्या से अब पूछा गया कि क्या उन्हें कोई प्रेशर नहीं मिला कभी फिल्मों में काम करने के लिए तो जानें इस पर नव्या ने क्या कहा।

परिवार हमेशा मेरे लिए सपोर्टिव रहा है

नव्या ने अपनी परवरिश के बारे में बात करते हुए वैरायटी इंडिया से बात करते हुए क्लीयर किया कि उनके परिवार ने हमेशा लीगेसी से ज्यादा उनकी च्वाइस का ध्यान ज्यादा रखा है। वह बोलीं, मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं था और मुझे लगता है कि मेरा परिवार हमेशा सपोर्टिव रहा है और सबकी अपनी इंडीपेन्डेंट च्वाइस थी खासकर जब बात करियर की हो।

नाना-नानी के सिनेमैटिक ट्रेडिशन को आगे नहीं ले गई

नव्या ने बताया कि उनसे कभी यह एक्सपेक्टेशन नहीं रखी गई कि वह अपने नाना-नानी अमिताभ बच्चन, जया बच्चन के सिनेमैटिक ट्रेडिशन को आगे लेकर जाएं।

हमेशा देखा है बिजनेस माहौल

नव्या ने कहा कि उनका करियर इंट्रेस्ट पहले से फिल्म सेट्स से अलग था। उन्होंने घर में अपना ज्यादातर बिजनेस वाला माहौल देखा है। अपने पिता निखिल नंदा को देखते हुए वह काफी इंस्पायर हुईं।

नव्या ने आगे कहा, ‘मैंने हमेशा पापा को काम करते देखा है और मेरी दादी, मेरी बुआ और मेरी मां ने अपना बिजनेस ही किया है। नव्या ने कहा कि उन्होंने कम उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि वह बिजनेस ही करेंगी।’

क्या कर रही हैं नव्या

नव्या नवेली नंदा फिलहाल आईआईएम अहमदाबाद में में 2 साल के ब्लेन्डेड पोस्ट ग्रैजुएट प्रोग्राम (बीपीजीपी) कर रही हैं जो 2026 बैच की स्टूडेंट हैं।

बता दें कि नव्या भले ही फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं हैं, लेकिन वह बॉलीवुड की पार्टीज या इवेंट्स में नजर आती रहती हैं। सुहाना खान, शनाया कपूर और अनन्या पांडे उनकी दोस्त भी हैं।

नव्या का पॉडकास्ट

नव्या ने अपना एक पॉडकास्ट भी किया था जिसका नाम था व्हट द हेल नव्या। इस पॉडकास्ट को वह मां श्वेता बच्चन और नानी जया के साथ करती थीं। इस दौरान नव्या दोनों से पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात करती थीं। इतना ही नहीं इस दौरान तीनों के बीच कभी-कभी किसी मुद्दे पर बहस भी होती थी।

वैसे भले ही नव्या फिल्मों से दूर हैं, लेकिन उनके भाई अगस्त्य नंदा ने फिल्मों में अपना करियर शुरू कर दिया है। वह द आर्चीज और इसी साल रिलीज हुई फिल्म इक्कीस में काम कर चुके हैं। इक्कीस में अगस्त्य के साथ धर्मेंद्र और अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया भी हैं।

