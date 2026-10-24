अमिताभ बच्चन मां को याद कर हुए भावुक, बोले- मिट्टी में खेल के...
कौन बनेगा करोड़पति के एक एपिसोड में माधुरी दीक्षित ने अमिताभ बच्चन से उनकी मां के बारे में पूछा। उस बारे में बात करते हुए अमिताभ बच्चन काफी इमोशनल हो गए।
कौन बनेगा करोड़पति के हाल ही के एक एपिसोड में अमिताभ बच्चन के सामने एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित पहुंचीं। उन्होंने अमिताभ बच्चन से उनकी मां के बारे में बात की। उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि पिता जी के बारे में तो बहुत कुछ सुना है आपसे। लेकिन हम जाना चाहेंगे की आपकी माता जी कैसी थी?
अमिताभ बच्चन ने मां को किया याद
अमिताभ बच्चन इस सवाल पर अपनी मां के बारे में बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि उनकी मां को साफ-सफाई काफी पसंद थी। अमिताभ बच्चन ने कहा कि उनकी मां को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी।
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मां तेजी बच्चन के बारे में क्या बोले अमिताभ
अमिताभ बच्चन ने कहा, “देखिए, हर मां जो होती है उसमें थोड़ा बहुत अनुशासन, एक जागृति रहती है बच्चों के प्रति...ये करो, ऐसा मत करो, ये ठीक करो, वो ठीक करो। तो जितना माएं करती हैं उतना उनकी ओर से होता था। गंदगी उनको पसंद नहीं थी, ये यहां क्यों है? मिट्टी में खेल के आए हो...तो वो साफ करने बोलती थी।”
अमिताभ बच्चन को उनके बर्थ डे पर मिला था सरप्राइज
बता दें, अमिताभ बच्चन के जन्मदिन के मौके पर भी कौन बनेगा करोड़पति मेकर्स ने एक्टर को उनकी मां की आवाज सुनाकर उन्हें सरप्राइज दिया था। उस एपिसोड में अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन की आवाज की पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई गई थी, जिसमें वो हरिवंश राय बच्चन की कविता 'रात आधी हो गई है' सुना रही थीं। मां की आवाज पहचानते ही अमिताभ ने भावुक हो गए थे। कुछ वक्त के लिए शांत हो गए और फिर मां संग गहरे रिश्ते का जिक्र भी किया।
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मां की आवाज सुनकर क्या बोले थे अमिताभ बच्चन
एपिसोड में अपनी मां की आवाज सुनकर कहा, "मां की आवाज है यह, हां, वह बाबूजी की एक कविता गा रही हैं।" शो में अमिताभ बच्चन की मां की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें भी दिखाई गई थीं।
साल 2007 में हुआ था तेजी बच्चन की मां
तेजी बच्चन की बात करें तो उनका निधन साल 2007 में हुआ था। उन्होंने 93 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली थी। एक लंबी बीमारी के चलते उनका निधन मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुआ था। अमिताभ बच्चन के काम की बात करें तो उन्हें आखिरी बार नाग अश्विन की फिल्म कल्कि 2898 एडी में देखा गया था। अब वो इस फिल्म के सीक्वल में भी नजर आएंगे।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
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