अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर स्टाफ को मिठाई के साथ दिया इतना कैश? वीडियो देख लोग बोले- कंजूस

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर अपने स्टाफ को क्या तोहफा दिया, इसका वीडियो एक इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट किया है। अब लोग अमिताभ बच्चन को कंजूस बताकर लिख रहे हैं कि ज्यादा देना चाहिए था।

दीपावली बीच चुकी है और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसका कनेक्शन अमिताभ बच्चन से बताया जा रहा है। एक इन्फ्लूएंसर ने क्लिप पोस्ट की है। उसका दावा है कि वह बिग बी के घर के बाहर है। वह स्टाफ से पूछता है कि दिवाली के तोहफे में उन्हें क्या मिला। इस पर वे बताते हैं कि मिठाइयों के साथ कैश भी मिला है। अब पब्लिक इस पर अपनी राय दे रही है। कुछ लोग अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कंजूस बता रहे हैं।

स्टाफ ने दिखाया दीवाली गिफ्ट इन्फ्लुंसर बोलता है, 'दोस्तों ये घर देख सकते हैं। ये बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चनजी का घर है। दिवाली का डेकोरेशन कर दिया गया है। गेट को अच्छे से सजाया गया है। देख सकते हैं मिठाई बांटी जा रही है। पैसा भी दिया जा रहा है।' स्टाफ से पूछते हैं कि कितने रुपये दिए गए। जवाब मिलता है, 10 हजार रुपये।



