अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर स्टाफ को मिठाई के साथ दिया इतना कैश? वीडियो देख लोग बोले- कंजूस

संक्षेप: अमिताभ बच्चन ने दिवाली पर अपने स्टाफ को क्या तोहफा दिया, इसका वीडियो एक इन्फ्लुएंसर ने पोस्ट किया है। अब लोग अमिताभ बच्चन को कंजूस बताकर लिख रहे हैं कि ज्यादा देना चाहिए था।

Tue, 28 Oct 2025 05:18 PMKajal Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दीपावली बीच चुकी है और अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है जिसका कनेक्शन अमिताभ बच्चन से बताया जा रहा है। एक इन्फ्लूएंसर ने क्लिप पोस्ट की है। उसका दावा है कि वह बिग बी के घर के बाहर है। वह स्टाफ से पूछता है कि दिवाली के तोहफे में उन्हें क्या मिला। इस पर वे बताते हैं कि मिठाइयों के साथ कैश भी मिला है। अब पब्लिक इस पर अपनी राय दे रही है। कुछ लोग अमिताभ बच्चन की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ कंजूस बता रहे हैं।

स्टाफ ने दिखाया दीवाली गिफ्ट

इन्फ्लुंसर बोलता है, 'दोस्तों ये घर देख सकते हैं। ये बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चनजी का घर है। दिवाली का डेकोरेशन कर दिया गया है। गेट को अच्छे से सजाया गया है। देख सकते हैं मिठाई बांटी जा रही है। पैसा भी दिया जा रहा है।' स्टाफ से पूछते हैं कि कितने रुपये दिए गए। जवाब मिलता है, 10 हजार रुपये।

लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

कमेंट सेक्शन में एक ने लिखा है, 10 हजार से क्या होगा। एक और ने लिखा है, बस 10 हजार। एक कमेंट है, बढ़िया, यकीन नहीं हो रहा 10 हजार दे दिया। एक ने लिखा है, ज्यादा दे सकते थे। एक कमेंट है, मेरी बाई की सैलरी 13 हजार है और वो दिवाली का बोनस 13 हजार लेकर गई। एक ने लिखा है, 7 करोड़ चाहिए तो केबीसी में आओ, दीवाली पर तो यही मिलेगा। कई लोगों ने अमिताभ बच्चन को कंजूस लिखा है। एक कमेंट है, जेठालाल भी दिवाली पे सैलरी बोनस देता है वो इससे ज्यादा होता है। एक कमेंट है, स्टाफ के हिसाब से 10 हजार अच्छा अमाउंट है। कोई शरम की बात नहीं। एक ने लिखा है, 10 हजार सही अमाउंट है। उनके स्टाफ में कम से कम 100 लोग होंगे तो हिसाब लगा लो।

