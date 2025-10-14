अमिताभ बच्चन भी हुए लबुबू डॉल के दीवाने, यूजर्स बोले-सर कितने में खरीदी?

बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन भी लबुबू डॉल ट्रेंड के दीवाने हो गए हैं। एक्टर ने अपनी कार में लबुबू रखी हुई है जिसका पोस्ट आज शेयर किया है। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।

बॉलीवुड में इन दिनों लबुबू डॉल को लेकर नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। अनन्या पांडे, शिल्पा शेट्टी, उर्वशी रौतेला और ट्विंकल खन्ना जैसे कई सेलेब्रिटीज पहले ही अपनी लबुबू डॉल के साथ तस्वीरें शेयर कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन का नाम भी जुड़ गया है।अमिताभ ने हाल में एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वो भी ट्रेंड से अपडेटेड हैं और उनके पास भी लबुबू डॉल है। अमिताब अक्सर अपने फैंस को लाइफ से जुड़ा अपडेट देते रहते हैं। अब उन्होंने अपनी नई लबुबू डॉल की तस्वीर शेयर कर फैंस को अपडेट किया है।

अमिताभ के पास लबुबू अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपनी कार के अंदर से लबुबू डॉल दिखाते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, लेडीज और जेंटलमैन पेश कर रहा हूं लबुबू जो अब मेरी कार में है।” अब यह डॉल उनकी कार की शोभा बढ़ा रही है।

यूजर्स रिएक्शन अमिताभ के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, सर आप भी इन चीज़ों में विश्वास करते हो, एक यूजर ने लिखा, ‘सर ये तो डॉल कितने में खरीदी, एक यूजर ने लिखा सर आप भी रखते हो? आकर दूसरे यूजर ने लिखा, सर आपको भी लबुबू पसंद है?