अमिताभ बच्चन भी हुए लबुबू डॉल के दीवाने, यूजर्स बोले-सर कितने में खरीदी?
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन भी लबुबू डॉल ट्रेंड के दीवाने हो गए हैं। एक्टर ने अपनी कार में लबुबू रखी हुई है जिसका पोस्ट आज शेयर किया है। इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है।
बॉलीवुड में इन दिनों लबुबू डॉल को लेकर नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। अनन्या पांडे, शिल्पा शेट्टी, उर्वशी रौतेला और ट्विंकल खन्ना जैसे कई सेलेब्रिटीज पहले ही अपनी लबुबू डॉल के साथ तस्वीरें शेयर कर चुके हैं। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन का नाम भी जुड़ गया है।अमिताभ ने हाल में एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया कि वो भी ट्रेंड से अपडेटेड हैं और उनके पास भी लबुबू डॉल है। अमिताब अक्सर अपने फैंस को लाइफ से जुड़ा अपडेट देते रहते हैं। अब उन्होंने अपनी नई लबुबू डॉल की तस्वीर शेयर कर फैंस को अपडेट किया है।
अमिताभ के पास लबुबू
अमिताभ बच्चन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वह अपनी कार के अंदर से लबुबू डॉल दिखाते नज़र आ रहे हैं। उन्होंने वीडियो में कहा, लेडीज और जेंटलमैन पेश कर रहा हूं लबुबू जो अब मेरी कार में है।” अब यह डॉल उनकी कार की शोभा बढ़ा रही है।
यूजर्स रिएक्शन
अमिताभ के इस पोस्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। एक यूजर ने लिखा, सर आप भी इन चीज़ों में विश्वास करते हो, एक यूजर ने लिखा, ‘सर ये तो डॉल कितने में खरीदी, एक यूजर ने लिखा सर आप भी रखते हो? आकर दूसरे यूजर ने लिखा, सर आपको भी लबुबू पसंद है?
एपिसोड वायरल
बता दें, अमिताभ बच्चन अपने KBC के एक एपिसोड के लिए खबरों में बने हुए हैं। दरअसल, हाल में एक बच्चे के साथ एपिसोड का वीडियो क्लिप वायरल हुआ था। सोशल मीडिया यूजर्स के मुताबिक बच्चा, होस्ट अमिताभ के साथ बदतमीजी से पेश आ रहा था। इस वायरल वीडियो के बाद 10 साला के बच्चे को ट्रोल किया जाने लगा था। हालांकि, कुछ का कहना था कि वो अभी सिर्फ 10 साल का है। वीडियो पर पेरेंट्स की तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।