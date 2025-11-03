Hindustan Hindi News
बाबा मैं अमित बोल रहा हूं…अपने ससुर को ऐसे दी थी अमिताभ ने जया से शादी की खबर, पहली मुलाकात में कही थी ये बात

बाबा मैं अमित बोल रहा हूं…अपने ससुर को ऐसे दी थी अमिताभ ने जया से शादी की खबर, पहली मुलाकात में कही थी ये बात

संक्षेप: अमिताभ बच्चन अपने ससुर के साथ खास रिश्ता शेयर करते थे। एक बार उनके ससुर ने एक्टर से पहली मुलाकात और दोनों की शादी के बारे में बात की थी। ये शादी एक प्राइवेट सेरेमनी थी जिसमें कुछ खास लोगों को ही बुलाया गया था।

Mon, 3 Nov 2025 01:53 PM
बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन ने अपनी फिल्मों से अलग पहचान बनाई है। उन्हें स्क्रीन किरदारों की वजह से पसंद किया जाता है। लेकिन असल जिंदगी में भी एक्टर एक शानदार पर्सनालिटी हैं। इस बारे में उनके ससुर मशहूर लेखक तरुण कुमार भादुड़ी ने बताया था। उन्होंने अमिताभ से पहली मुलाकात और बेटी जया बच्चन की शादी के बारे में बात की थी। इस शादी के बाद भादुड़ी और बच्चन परिवार को करीब आने का भी मौका मिला था।

अमिताभ से पहली मुलाकात

तरुण कुमार भादुड़ी ने बताया था कि उनकी अमिताभ से पहली मुलाकात 1972 की एक रात को हुई थी। उस समय अमिताभ, जया को पसंद करने लगे थे। उन्होंने याद करते हुए कहा था कि जया के जुहू बीच वाले फ्लैट के बाहर एक लंबा, दुबला-पतला नौजवान रेशमी कुर्ता और लुंगी पहने खड़ा था। जब वो आगे बढ़ा, तो उसने बड़े आदर के साथ उनके पैर छुए और पूछा, “आप ही उस किताब के लेखक हैं न?” तरुण जी ने ‘हां’ कहा, तो अमिताभ बोले, “बहुत खूबसूरत लिखा है।” भादुड़ी जी के मुताबिक, वो कुछ शब्द ही थे, लेकिन उनमें जो विनम्रता और सम्मान झलकता था, वो उन्हें जीवनभर याद रहे।

शादी की खबर

कुछ महीनों बाद, मई 1973 में अमिताभ ने उन्हें भोपाल फोन किया और कहा, “बाबा, मैं अमित।।। क्या आप और मां कल बॉम्बे आ सकते हैं?” उस वक्त तरुण जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उनकी पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, “तुम्हें नहीं समझ आता? ये शादी करने वाले हैं।” अगले ही दिन वे मुंबई पहुंचे और 3 जून 1973 को जया भादुड़ी और अमिताभ बच्चन का विवाह बेहद सादगी से, बंगाली रीति-रिवाज़ के साथ, मालाबार हिल स्थित एक फ्लैट में हुआ। तरुण कुमार ने कहा था, “मैं नास्तिक था, लेकिन मेरी पत्नी ने जिद की कि शादी पूरी बंगाली परंपरा से होगी। पंडित ने पहले आपत्ति जताई कि जया ब्राह्मण हैं और अमित नहीं, मगर जब सब सुलझ गया, तो अमित ने हर रस्म पूरे मन से निभाई। पूरी रात मंत्र गूंजते रहे और उस सादगी में भी एक गहरा अपनापन था।”

बच्चन और भादुड़ी परिवार

तरुण भादुड़ी ने अमिताभ के स्वभाव की तारीफ करते हुए कहा था कि, “वो जितने बड़े स्टार हैं, उतने ही सरल और अनुशासित इंसान भी हैं। किसी बुज़ुर्ग से मिलते ही पैर छूते हैं, सबको ‘सर’ कहकर संबोधित करते हैं। और सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने कभी जया की पहचान को अपने नाम के पीछे नहीं छिपाया। जब किसी ने पूछा कि पोस्टर पर ‘जया भादुड़ी’ क्यों लिखा है, तो अमित ने कहा, ‘क्योंकि इंडस्ट्री में वो इसी नाम से जानी जाती हैं।’” भादुड़ी परिवार के साथ उनका रिश्ता सालों में और गहरा होता गया। 1988 में जब तरुण भादुड़ी एम्स अस्पताल में भर्ती थे, तब अमिताभ और उनकी मां तेज़ी बच्चन रोज़ उनसे मिलने आते थे, उनका मनोबल बढ़ाते थे। “उनका अपनापन कभी कम नहीं हुआ।”

दामाद की तारीफ

दामाद की तारीफ करते हुए तरुण कुमार भादुड़ी ने कहा था कि वो एक मेहनती, विनम्र और दृढ़ इच्छाशक्ति वाला इंसान बताया था। उन्होंने कहा था, “कई लोगों ने कहा कि अमित ने जया से शोहरत के लिए शादी की, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। उसमें इतना आत्मसम्मान और सादगी है कि वो किसी रिश्ते को स्वार्थ से जोड़ ही नहीं सकता।”

