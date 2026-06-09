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इस देश ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर लगाया था बैन, गैर-कानूनी तरीके से थिएटर्स में छुपकर देखते थे लोग, फिर दिया अवॉर्ड

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
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अमिताभ के चाहने आज देश ही नहीं, विदेश में भी हैं, जो उनपर जान छिड़कते हैं। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा था जब मिडिल ईस्ट, खासतौर पर मिस्र में उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया गया था। इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी।

इस देश ने अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर लगाया था बैन, गैर-कानूनी तरीके से थिएटर्स में छुपकर देखते थे लोग, फिर दिया अवॉर्ड

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन आज किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। अपने करियर में अमिताभ ने मुकाम हासिल किया है उसे पाना हर किसी को बस की बात नहीं हैं। अपने करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अमिताभ के चाहने वाले भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हैं। अमिताभ के चाहने आज देश ही नहीं, विदेश में भी हैं, जो उनपर जान छिड़कते हैं। लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि एक वक्त ऐसा था जब मिडिल ईस्ट, खासतौर पर मिस्र में उनकी फिल्मों पर बैन लगा दिया गया था। इसके पीछे की वजह आपको हैरान कर देगी।

इजिप्ट में भी सुपरस्टार बन गए थे अमिताभ

दरअसल, अमिताभ बच्चन की दीवानगी इंटरनेट की समय से कहीं पहले से है। उनका क्रेज भारत ही नहीं विदेश के धरती पर भी खूब रहा है। हम बात कर हैं मिडिल ईस्ट यानी मिस्र में अमिताभ को लेकर ऐसा क्रेज था कि वहां के सरकार इस बात की चिंता खा गई और उन्होंने एक्टर पर बैन लगा दिया। साल 1980s में अमिताभ बच्चन सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि इजिप्ट (मिस्र) में भी सुपरस्टार बन चुके थे।

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अमिताभ की फिल्मों पर लगाया बैन

मिस्र में अमिताभ बच्चन की फिल्मों का ऐसा क्रेज था एक्टर की फिल्में देखने के लिए लंबी-लंबी लाइनें लगती थीं। वहीं, दूसरी तरफ वहां मिस्त्र के लोकल सिनेमाघरों में सन्नाटा रहता था। सिनेमा को लेकर मिस्र में हालात इतने बिगड़ गए थे कि कहा जाता है कि वहां की सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए इंडियान खास तौर पर अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर ताकि उनकी लोकल इंडस्ट्री आगे बढ़ सके।

थिएटर्स में छुपकर देखते थे लोग

अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर बैन लगने के बाद भी वहां लोग नहीं रुके। वो इसके बाद अमिताभ की फिल्मों को वहां के छोटे थिएटर्स में चोरी छुपे दिखाया जाने लगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन लोगों के पास टेप रिकॉर्डर नहीं था वो हर गुरुवार को एक कैफे में इकट्ठा होकर अमिताभ के गाने सुना करते थे।

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उनकी फिल्म का सीन हुआ कॉपी

अमिताभ बच्चन की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी सुपरहिट फिल्म 'गिरफ्तार' का एक पूरा-पूरा सीन मिस्र के एक लोकर फिल्म में कॉपी कर लिया गया।

बिग बी वजह से आया मिस्र में 'नेशनल क्राइसिस'

हालात तो तब बिगड़े जब साल 1991 में अमिताभ बच्चन 'काहिरा' फिल्म फेस्टिवल में अफ्रीकी पहुंचे। एयरपोर्ट पर एक्टर को देखने के लिए इतनी भीड़ उमड़ी की वहां के हालात बेकाबू हो गए। खुद अमिताभ ने बाद में एक इंटरव्यू में इसे 'नेशनल क्राइसिस' जैसा माहौल बताया।

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फिर इसी देश ने दिया अवॉर्ड

आपको जानकर झटका लगेगा कि जिस देश ने कभी अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर बैन लगाया था वहां की सरकार उनके आगे झुकी। इजिप्ट ने साल 2001 में अमिताभ बच्चन को 'एक्टर ऑफ द सेंचुरी' का अवॉर्ड देकर सम्मानित किया।

Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha

प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।

करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।

एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।

एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।

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