जुम्मा चुम्मा दे दे…अमिताभ बच्चन के इस गाने की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस को गलत तरीके से छू रहे थे लोग
अमिताभ बच्चन की फिल्म हम का गाना ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ की शूटिंग के दौरान एक्ट्रेस को गलत तरह से छू रहे थे लोग। इस गाने को इस गीतकार ने दिए थे शब्द, पहले श्रीदेवी पर होना था शूट। ऐसे गाना उस दशक का सबसे बड़ा हिट गाना।
1991 में आई फिल्म हम अमिताभ बच्चन के करियर के लिए खास थी। ये वो दशक था जब इंडस्ट्री में सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन समेत तमाम नए स्टार्स अपनी जगह बना रहे थे। इस बीच 70 के दशक के अमिताभ बच्चन का धमाका फिल्म हम में नजर आया। इस फिल्म की कहानी के साथ एक्टर पर फिल्माया गाना 'जुम्मा चुम्मा दे दे' उस दशक का सबसे बड़ा हिट सॉन्ग था। लेकिन इस गाने को बनाने की अलग कहानी है। इस गाने में एक्ट्रेस किमी काटकर उनकी हीरोइन थीं। गोविंदा और रजनीकांत ने दो छोटे भाइयों का किरदार निभाया था।
इस गीतकार ने लिखा ये गाना
रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया 'जुम्मा चुम्मा दे दे' असल में गिनीयन सिंगर मोरी कांटे की 1987 एल्बम अक्वाबा बीच से इंस्पायर्ड था। इसी गाने पर एक साल पहले संजय दत्त की फिल्म थानेदार का गाना 'तम्मा तम्मा लोगे' इंस्पायर्ड था। बाद में अमिताभ के लिए जुम्मा चुम्मा दे दे सॉंग बनाया गया। इस गाने को आनंद बक्शी ने लिखा था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था और सुदेश भोसले, कविता कृष्णमूर्ति ने इस गाने को गाया था।
अमिताभ और श्रीदेवी के लिए रिकॉर्ड हुआ था ये गाना
एक रिपोर्ट के मुताबिक 'जुम्मा चुम्मा दे दे' सॉन्ग पहले अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म राम की सीता श्याम की गीता के लिए बनाया गया था। लेकिन फिल्म बंद हो गई। बाद में फिल्म अग्निपथ में भी इसे इस्तेमाल किए जाने की बात कही गई। लेकिन फिल्म अग्निपत में अमिताभ बच्चन का किरदार गुस्सैल और हंसने गाने वाला नहीं था। ऐसे में ये गाना फिल्म हम तक पहुंचा। इस फिल्म के डांस स्टेप भी कमाल हैं। अमिताभ को पहली बार इस तरह का डांस करते हुए देखा गया था। पहले एक्टर ऐसा डांस नहीं करना चाहते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है की डांस की रिहर्सल के टाइम पर जया बच्चन खुद सेट पर पहुंची थीं और उन्होंने अमिताभ के डांस स्टेप को अप्रूव किया।
एक्ट्रेस को गलत तरह से छू रहे थे लोग
बता दें, फिल्म हम में ‘जुम्मा चुम्मा दे दे’ गाने के दो वर्जन दिखाए गए थे। अंत में जब किमी यानी जुम्मा की मुलाकात सालों बाद टाइगर यानी अमिताभ बच्चन से होती है तो वो भीड़ को पार कर टाइगर के पास पहुंचती है। इस सीन में जूनियर आर्टिस्ट नहीं बल्कि असली भीड़ थी। बाद में किमी काटकर ने डायरेक्टर से शिकायत की थी कि भीड़ में शूटिंग के दौरान लोग उन्हें गलत तरह से छू रहे थे। हालांकि, ये गाना पूरा हुआ और फिल्म बनी ब्लॉकबस्टर हिट।
लेखक के बारे मेंUsha Shrivas
परिचय और अनुभव: ऊषा श्रीवास भारतीय डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वर्तमान में वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के लाइव हिन्दुस्तान में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रही हैं। डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट और ऑडियंस-ड्रिवन स्टोरीटेलिंग में उनकी गहरी समझ उन्हें इस एरिया में एक मजबूत पहचान दिलाती है। करियर: पत्रकारिता में आने से पहले ऊषा अन्य कई फील्ड के साथ जुड़ी रही हैं। एकाध NGO के साथ काम करने के बाद Visa Facilitation Service (VFS) जैसी अंतरराष्ट्रीय वीजा प्रोवाइडर कंपनी में काम किया। फिर जर्नलिज्म को करियर बनाने के लिए उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जन संचार संस्थान(IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली, जिससे उन्हें न्यूज़ जजमेंट, कंटेंट स्ट्रक्चर और मीडिया एथिक्स की गहरी समझ मिली। अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत उन्होंने APN चैनल से की, जहां कंटेंट राइटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संभाली। यहां रहते हुए उन्होंने डिजिटल ऑडियंस के लिए ट्रेंड-आधारित स्टोरीज।
हिंदुस्तान टाइम्स के साथ सफर: 2017 में वह देसीमार्टीनी (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ीं और लगभग 7 सालों तक हिंदी एंटरटेनमेंट के लिए काम किया और टीम लीड भी की। इस दौरान वीडियो स्क्रिप्टिंग, एंकरिंग और टीम मैनेजमेंट की कमान संभाली। ऊषा के एंकर किए गए वीडियो सेगमेंट्स और स्पेशल सीरीज को खास पहचान मिली। 2024 से ऊषा लाइव हिन्दुस्तान में की एंटरटेनमेंट टीम के साथ जुडी हुई हैं। यहां ऊषा, बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, OTT कवरेज, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, मूवी, वेब सीरीज रिव्यू और ब्रेकिंग न्यूज पर काम कर रही हैं।
एजुकेशन: ऊषा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री और फिर भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में प्रोफेशनल कोर्स किया है।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: ऊषा का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में स्पीड के साथ-साथ सटीकता जरूरी हैं। उनका फोकस ऐसे कंटेंट पर रहता है जो न सिर्फ ट्रेंड करे, बल्कि पाठकों को भरोसेमंद और सही जानकारी भी दे। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
वीडियो स्क्रिप्टिंग और एंकरिंग
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज़
डिजिटल ऑडियंस इनसाइट्स और कंटेंट स्ट्रैटेजी
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।