पत्नी के निधन के कुछ दिन बाद लिखा गया था बागबान का ये गाना, सुनकर रो पड़े थे बीआर चोपड़ा

अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान के गाने बहुत पसंद किए गए थे। इस फिल्म का एक गाना बीआर चोपड़ा की पत्नी की मौत के कुछ दिनों बाद लिखा गया था। बीआर चोपड़ा ने जब इस गाने के बोल सुने तो वो रोने लगे थे।

साल 2003 में अमिताभ बच्चन की फिल्म बागबान रिलीज हुई थी। इस फिल्म को महाभारत बनाने वाले बीआर चोपड़ा ने प्रोड्यूस की थी। वहीं, फिल्म को डायरेक्ट किया था रवि चोपड़ा ने। इस फिल्म की कहानी को जितना पसंद किया गया, उतना ही प्यार फिल्म के गानों को भी मिला। अब फिल्म में गाने लिखने वाले समीर अंजान ने एक गाने से जुड़ा किस्सा सुनाया है। उन्होंने बताया कैसे एक गाने को सुनकर बीआर चोपड़ा रोने लगे थे। इस गाने के लिए जाने से कुछ दिन पहले ही उनकी पत्नी की मौत हुई थी और गाने में उन्हें अपनी कहानी सुनाई पड़ी थी।

जब रो पड़े बीआर चोपड़ा शुभांकर मिश्रा से खास बातचीत में समीर अंजान ने बताया कि जब वो बीआर चोपड़ा के घर उन्हें मैं यहां तू वहां के बोल सुनाने गए थे। गाने की पहली लाइन सुनकर तो बीआर चोपड़ा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने गाने की दूसरी लाइन- जिंदगी है कहां सुनाया, बीआर चोपड़ा रोने लगे।

90 से ज्यादा थी बीआर चोपड़ा की उम्र समीर अंजान ने बताया, बीआर चोपड़ा बहुत बूढ़े हो गए थे, 90 से ऊपर उनकी उम्र हो गई थी। और इस गाने के लिखने के कुछ दिन पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था। और वो मिया-बीवी की ऐसी कमाल की बॉन्डिंग थी…तो उनको सुनाई कम देता था। जब मैं लिखकर ले जाता था तो रवि जी मुझे लेकर जाते थे और वो सुनते थे पूरा।"